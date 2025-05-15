Зеленый лук на зиму: как заготовить полезную зелень без потерь вкуса и аромата

Май — это пора зелени — салатов с зеленью, выпечки, в которую добавляют душистые травы.



Но хозяйки уже начинают делать заготовки на зиму.



Так, украинская блогерша предложила рецепт заготовки из зеленого лука без потери вкуса и аромата.

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По ее словам, сушеный лук можно заготовить двумя способами — посушить обычным способом и перетереть в пыль.

Лук перетертый в пыль и закрытый плотно крышкой, сохраняется годами и не теряет своих вкусовых качеств.

Для сушки 1 килограмм свежего лука помыть, измельчить, расстелить тонким слоем на 3 противня, застеленные пергаментом.

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Сушить лук в режиме «верх-низ» первые 3 часа при 35 градусах, остальные ориентировочно 7 часов при 50 градусах с открытой духовкой.

Еще один способ заготовки — с солью.

На один килограмм свежего лука добавляется 200 грамм соли. Блогерша отмечает, что по желанию, можно использовать любой консервант — лимонную кислоту, уксус или залить растительным маслом, образуя барьер, для лучшего хранения.

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Лучший способ заготовки зеленого лука, по его словам, — это сухая заморозка. Лук помыть, мелко порезать, сложить в контейнер и поставить в морозилку. Периодически лук в контейнере нужно трясти, что он не слипся.

Раньше мы рассказывали, как вырастить лук без стрелок.

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