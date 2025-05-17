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Шоу-бизнес

Нежная и несокрушимая: популярная группа выпустила мощный клип (видео)

15:24 17 мая 2025
этногруппа YAGODY

Популярная львовская этногруппа YAGODY, участвовавшая в нацотборе на «Евровидение-2025», выпустила масштабный клип. Песня «БрамаЯ», которую коллектив представил на конкурсе, по словам певиц, музыкальный манифест. А его главная идея — сила, которая рождается из единства, памяти и борьбы.

— Эта песня — о моменте тьмы, в котором рождается свет, — прокомментировали выход работы участницы группы. — Об утрате, которая открывает внутреннюю силу. И о единстве, ведущем к победе.

Режиссером видео стал Дмитрий Алабухин. Визуальный образ создавал стилист Максимилиан. Костюмы героинь соединяют средневековые силуэты и барочную роскошь. Изысканные платья, украшения ручной работы и высокие каблуки контрастируют с тяжелыми металлическими элементами.

Костюмы героинь совмещают средневековые силуэты и барочную роскошь.

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— Это не просто стилизация, — подчеркнул Максимилиан. — Это аллегория силы через женственность. Утонченные исторические платья и украшения в сочетании с массивными доспехами — такой мы видим современную женщину: нежную и несокрушимую одновременно.

Поклонники в сети отреагировали на мощное видео в комментариях.

«Девушки-воины!!! — написали под клипом. — Дочери несокрушимого народа! Сила!»

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«Образы прямо крутые! — поделились впечатлением. — Ждала клипа еще с нацотбора, потому что было интересно, каким будет видеоряд, хотя в заключении не хватило динамики в видео для такой быстрой и ритмичной песни».

Напомним, украинская группа «Циферблат» вышла в гранд-финал «Евровидения-2025».

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