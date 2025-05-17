Сотни тысяч крошечных беспилотников затмевают небо над линией фронта. Дронов слишком много, чтобы их могли подавить традиционными средствами противовоздушной обороны пушечного и ракетного базирования. Средства ПВО обходятся в миллионы долларов. Боеприпасы, необходимые для того, чтобы сбить один беспилотник стоимостью 500 долларов, могут стоить тысячи, пишет Forbes.

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Поэтому обе стороны борются с БПЛА с помощью дешевых дронов. Этот новый класс беспилотников-перехватчиков, появившийся вдоль линии фронта в прошлом году, вдохновил на создание средств защиты от атак беспилотников. Именно так: некоторые дроны теперь летают с металлической сеткой, которая должна защитить их от других дронов. На днях в сети появилось первое видео с украинским «бронированным» беспилотником.

Первые металлические клетки для защиты от беспилотников, которые украинские наблюдатели окрестили «коуп-клетками», начали появляться на российской бронетехнике уже вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года. Поскольку крошечные беспилотники, взрывающиеся при контакте, стали главной угрозой для техники и войск в постоянно расширяющейся зоне поражения, простирающейся на много километров от линии столкновения.

Клетки для подрыва, а также сетки и цепи для защиты от беспилотников теперь стандартное оборудование наземной техники всех типов с обеих сторон. Украинские войска также на многие километры растянули сетки для отлова беспилотников вдоль наиболее уязвимых маршрутов поставок.

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Клетки на беспилотниках начали делать только после того, как в прошлом году появились беспилотники-перехватчики. Некоторые из них стреляют по вражеским дронам из дробовиков. Остальные взрываются при контакте со своими воздушными целями. Многие просто таранят их. Однако перехватчик имеет определенные шансы быть использованным более одного раза.

Это трудная работа для операторов перехватчиков. Дроны маленькие и маневренные, и их трудно обнаружить. «Очень, очень трудно прицелиться, увидеть цель», — рассказал Дэвиду Хэмблингу из Forbes канадский оператор беспилотника, воюющий на стороне Украины.

Но как только перехватчик наводится на вражеский беспилотник, уровень уничтожения достигает 75 процентов.

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Если быстрая эволюция «бронежилетов» для наземной военной техники является хоть каким-то свидетельством, то воздушная «броня» будет совершенствоваться так же быстро — с лучшим прилеганием и из более легких материалов.

Тем временем украинские БПЛА дальнего радиуса действия продолжают атаковать российские военные объекты. Так, на днях был поражен арсенал под Симферополем, партизаны сообщили о потерях среди российских военных.

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