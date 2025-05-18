Букмекеры ошиблись: «Евровидение» выиграла Австрия (видео)

На «Евровидении-2025» в Базеле, где Украину представляла группа Ziferblat, победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love, а украинцы заняли девятое место.

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«Суспільне» сообщает, что австрийский певец набрал 436 баллов: 258 — от национальных жюри и 178 — от зрителей.

Победитель — 24-летний певец Йоханнес Пич, который на «Евровидении-25» пел о безответной любви. Он ценитель классической музыки.

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В пятерку вошли Австрия, Израиль (Юваль Рафаэль с 357 баллами); Эстония (Томми Кэш с 356 баллами); Швеция (KAJ с 321 баллом); Италия (Lucio Corsi с 256 баллами). К слову, фаворитами букмекеров была Швеция, но их прогнозы не оправдались. Также в ТОП-5 фаворитов далее шли Австрия, Франция, Финляндия и Нидерланды.

Ziferblat занял 9 место, набрав 218 баллов (60 — от национального жюри и 156 баллов от зрителей).

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Украинцы вошли в десятку лучших.

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Так выглядит финальная таблица международного песенного конкурса.

Финальная таблица "Евровидения-25". Фото скриншот

Эксклюзивный материал «Я не уверен в их победе»: комментатор «Евровидения» Тимур Мирошниченко о гранд-финале конкурса читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот

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