- 09:54 Украинец Богачук победил в рейтинговом бою 192-сантиметрового боксера из США
- 09:40 Не вписался: мексиканский парусник поломал мачты о Бруклинский мост в Нью-Йорке, много пострадавших
- 09:12 Букмекеры ошиблись: «Евровидение» выиграла Австрия
- 08:41 Киев отбивался всю ночь: после мощной ночной атаки дронов в столичном регионе есть жертвы и разрушения
- 08:14 Девам стоит избавиться от всего лишнего, а Ракам — простить старые обиды: гороскоп на воскресенье, 18 мая
- 17.05 22:26 Этот кофе подают с финиками: необычный напиток стоит попробовать
- 17.05 21:59 Любимое лакомство королей: готовится очень быстро и просто
- 17.05 21:30 Вид выходящей из больницы дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновал поклонников
- 17.05 21:01 Только не пакеты: распространенная ошибка на кухне, из-за которой клубника быстро портится
- 17.05 20:35 Прошел Харьковское, Донецкое и другие направления: в бою погиб 52-летний воин со Львовщины
- 17.05 20:07 Пышные шоколадные вареники на пару: очень вкусное блюдо украинской кухни
- 17.05 19:56 Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая
Букмекеры ошиблись: «Евровидение» выиграла Австрия (видео)
На «Евровидении-2025» в Базеле, где Украину представляла группа Ziferblat, победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love, а украинцы заняли девятое место.
«Суспільне» сообщает, что австрийский певец набрал 436 баллов: 258 — от национальных жюри и 178 — от зрителей.
Победитель — 24-летний певец Йоханнес Пич, который на «Евровидении-25» пел о безответной любви. Он ценитель классической музыки.
В пятерку вошли Австрия, Израиль (Юваль Рафаэль с 357 баллами); Эстония (Томми Кэш с 356 баллами); Швеция (KAJ с 321 баллом); Италия (Lucio Corsi с 256 баллами). К слову, фаворитами букмекеров была Швеция, но их прогнозы не оправдались. Также в ТОП-5 фаворитов далее шли Австрия, Франция, Финляндия и Нидерланды.
Ziferblat занял 9 место, набрав 218 баллов (60 — от национального жюри и 156 баллов от зрителей).
Украинцы вошли в десятку лучших.
Так выглядит финальная таблица международного песенного конкурса.
Эксклюзивный материал «Я не уверен в их победе»: комментатор «Евровидения» Тимур Мирошниченко о гранд-финале конкурса читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото — скриншот91
Читайте нас в Facebook