Российская делегация в Стамбуле сформулировала свои требования относительно окончательного мирного урегулирования как предпосылки, которые Украина должна выполнить, прежде чем россия согласится на прекращение огня.

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Большинство из них противоречат предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану. Источники, знакомые с переговорами, сообщили Bloomberg, что российская делегация потребовала, чтобы Украина передала россии всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и Крым. Также просила, чтобы международное сообщество признало четыре области и полуостров российской территорией, прежде чем рф согласится на прекращение огня.

Среди требований — чтобы Украина приняла нейтральный статус, чтобы иностранные войска не были допущены на ее территорию и отказ от военных репараций.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что целью войны россии остается полная капитуляция Украины: «россия переосмысливает свои территориальные требования, обычно являющиеся предметом переговоров о прекращении войны, как предпосылки для остановки огня. рф пытается позиционировать себя как открытую к переговорам, но выдвигает требования, которые Украина не может разумно принять, не предлагая собственных компромиссов».

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Как сообщает ISW, путин будет продолжать отказываться от компромиссов, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы, которая предусматривает, что россия выиграет войну на истощение путем бесконечного ползучего продвижения. Оно якобы помешает Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев готов к возможному провалу предложений Трампа по прекращению войны в Украине.

Фото из открытых источников

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