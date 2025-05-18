- 18.05 22:27 Серебристые босоножки — тренд лета-2025: почему эта обувь станет выгодной инвестицией в гардероб
- 18.05 22:00 Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие
- 18.05 21:30 Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий
- 18.05 21:00 Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства
- 18.05 20:45 «Обязательно сверху посыпаю пампушки жареным луком», — кулинар-гастроблогер Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Пользовался авторитетом среди побратимов: больше года родные ждали защитника с Виннитчины, который погиб под Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Влюбленные» и забота о близких, Весам — «Солнце» и радость: Таро-прогноз на 19 мая
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обязательно подавайте на праздничный стол
- 18.05 19:45 ВСУ уничтожили 50-летний раритет оккупантов: о чем речь
- 18.05 19:39 Грозы, град и аномальный холод: что говорят синоптики о погоде в мае, которая по-прежнему не радует украинцев
- 18.05 19:07 Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения
- 18.05 18:20 Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане
Целью войны россии остается полная капитуляция Украины — СМИ
Российская делегация в Стамбуле сформулировала свои требования относительно окончательного мирного урегулирования как предпосылки, которые Украина должна выполнить, прежде чем россия согласится на прекращение огня.
Большинство из них противоречат предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану. Источники, знакомые с переговорами, сообщили Bloomberg, что российская делегация потребовала, чтобы Украина передала россии всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и Крым. Также просила, чтобы международное сообщество признало четыре области и полуостров российской территорией, прежде чем рф согласится на прекращение огня.
Среди требований — чтобы Украина приняла нейтральный статус, чтобы иностранные войска не были допущены на ее территорию и отказ от военных репараций.
Аналитики Института изучения войны убеждены, что целью войны россии остается полная капитуляция Украины: «россия переосмысливает свои территориальные требования, обычно являющиеся предметом переговоров о прекращении войны, как предпосылки для остановки огня. рф пытается позиционировать себя как открытую к переговорам, но выдвигает требования, которые Украина не может разумно принять, не предлагая собственных компромиссов».
Как сообщает ISW, путин будет продолжать отказываться от компромиссов, пока Украина и Запад не смогут изменить его теорию победы, которая предусматривает, что россия выиграет войну на истощение путем бесконечного ползучего продвижения. Оно якобы помешает Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев готов к возможному провалу предложений Трампа по прекращению войны в Украине.
Фото из открытых источников185
Читайте нас в Facebook
Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая