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Пчела напугала «оскароносную» Эмму Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля (видео)
На красной дорожке 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля, по которой на днях «прогулялась» украинская певица Оля Полякова, оскароносная актриса Эмма Стоун подверглась нападению пчелы — видео с этим эпизодом разошлось в сети.
Page Six сообщает, что это произошло в то время, как актриса и ее коллеги — Хоакин Феникс, Ари Астер, Остин Батлер, Педро Паскаль и Люк Граймс — позировали для фото на премьере их нового фильма «Эддингтон».
Эмма Стоун попыталась отогнать насекомое рукой, а Остин Батлер — сдуть пчелу. Потом актриса искала защиты у Педро Паскаля, который отгонял пчелу, а Эмма Стоун цеплялась за него, уворачиваясь от насекомого.
Все закончилось тем, что пчела просто улетела, никого не укусив.
Напомним, что годом ранее в Канны ездила принимавшая участие в Евровидении украинская певица Jerry Heil, она принимала участие в благотворительном мероприятии в поддержку нашей страны.
Фото — скриншот144
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