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Кабмин обновил порядок прохождения ВВК военнообязанными: что важно знать
В Украине, где ранее Рада поддержала продление срока прохождения ВВК военнообязанными, ранее признанными «ограниченно пригодными», Кабмин своим постановлением изменил алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии.
Как уточнили в Министерстве обороны, ранее электронные направления генерировались в приложении «Резерв+», а затем на них налагалась электронная подпись руководителя ТЦК. А благодаря изменениям уже вскоре военнообязанные получат возможность не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если они изъявили желание пройти ВВК.
Также усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Они могут проходить осмотр исключительно добровольно, если, например, хотят подписать контракт.
Также постановлением уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, содержащим троих и более детей младше 18 лет.
Как пишет socportal.info, одно из условий — отсутствие задолженности по алиментам, сумма которой превышает три месяца обязательных выплат.
Для получения отсрочки этой категории военнообязанных необходимо предоставить:
- Свидетельства о рождении каждого ребенка с указанием родства с военнообязанным;
- При наличии: решение суда об установлении факта пребывания ребенка (детей) на содержании военнообязанного; документы, подтверждающие обязанность содержания пасынков или падчериц согласно статье 268 Семейного кодекса Украины.
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Дополнительно (один из следующих документов): свидетельство о браке с матерью (отцом) детей; решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с военнообязанным; решение органа опеки и попечительства об определении проживания детей с отцом, подлежащим призыву; письменный договор между родителями об участии в воспитании и месте жительства детей; свидетельство о браке и документы, подтверждающие, что другие члены семьи (родители, совершеннолетние братья/сестры
и т. п.) не могут содержать детей (например, свидетельства о смерти, заключение МСЭК, решение суда о лишении родительских прав и т. п.).
Напомним, что с 1 мая изменились правила прохождения БВВП военными, которые, имея ранее статус «ограниченно пригодный», на ВВК были признаны пригодными для прохождения службы исключительно в тыловых частях. Для них физическая нагрузка будет меньше.
Фото из открытых источников216
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