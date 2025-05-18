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Серебристые босоножки — тренд лета-2025: почему эта обувь станет выгодной инвестицией в гардероб
Когда-то серебристые босоножки считались сугубо вечерним вариантом. Они действительно делают образ изысканным.
Сегодня их можно надеть как на выпускной вечер, свадьбу, день рождения, коктейльную вечеринку, так и носить каждый день. Они прекрасно сочетаются практически со всеми цветами нарядов. Особенно красивы сочетания — с белым или черным. Великолепно сочетаются и с голубым денимом.
Серебристый считается таким же нейтральным, как черный, белый, нюдовый. Такие босоножки и мюли будут актуальны не один сезон. Все это делает такую обувь выгодной инвестицией в гардероб.
Серебристыми могут босоножки, мюли, сандалии, кроссовки…
Что касается босоножек, они могут быть как на каблуке, так и на плоской подошве. А блеск может быть как зеркальным, так и слегка приглушенным, сатиновым.
Важно правильно ухаживать за обувью с металлическим блеском. Сегодня для такой обуви существуют специальные средства ухода. Используйте их — и ваши босоножки будут долгое время как новые.
Напомним также, что сейчас в тренде сочетание золотистых и серебристых оттенков в аксессурах.
Ранее эксперт по стилю Ирина Бейли рассказала о том, какие украшения будут в моде летом и как их вписать в гардероб.
Фото из альбома Ольги Сметанской127
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