Когда-то серебристые босоножки считались сугубо вечерним вариантом. Они действительно делают образ изысканным.

Сегодня их можно надеть как на выпускной вечер, свадьбу, день рождения, коктейльную вечеринку, так и носить каждый день. Они прекрасно сочетаются практически со всеми цветами нарядов. Особенно красивы сочетания — с белым или черным. Великолепно сочетаются и с голубым денимом.

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Серебристый считается таким же нейтральным, как черный, белый, нюдовый. Такие босоножки и мюли будут актуальны не один сезон. Все это делает такую обувь выгодной инвестицией в гардероб.

Серебристыми могут босоножки, мюли, сандалии, кроссовки…

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Что касается босоножек, они могут быть как на каблуке, так и на плоской подошве. А блеск может быть как зеркальным, так и слегка приглушенным, сатиновым.

Важно правильно ухаживать за обувью с металлическим блеском. Сегодня для такой обуви существуют специальные средства ухода. Используйте их — и ваши босоножки будут долгое время как новые.

Напомним также, что сейчас в тренде сочетание золотистых и серебристых оттенков в аксессурах.

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Ранее эксперт по стилю Ирина Бейли рассказала о том, какие украшения будут в моде летом и как их вписать в гардероб.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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