Время дипломатии: Эрдоган назвал условия для прекращения войны

Возможность встречи путина и президента Владимира Зеленского в Стамбуле рассматривалась как исторический шанс. Так считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что главный игрок в этих переговорах именно глава кремля, и подчеркнул «незаменимую роль Турции в будущем Европы», пишет hurriyet.

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«Здесь нет ни одной ситуации, вызванной нами. Если посмотреть на лидеров, которые здесь занимают активную позицию, то путин является важным ведущим игроком. Трамп также является доминантным лицом. Зеленский находится в такой же ситуации. Мы позвонили им всем. Встреча делегаций двух стран в Стамбуле чрезвычайно важна для прекращения войны. Мы прилагаем настойчивые усилия для завершения войны с самого начала, — отметил он. — Этот саммит был запланирован как важный шаг, который в конце концов откроет двери к миру благодаря нашим усилиям. Турция стремится к справедливому и длительному миру. Мы не просто говорим „прекратить войну“, мы также предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому».

По мнению Эрдогана, чтобы война закончилась, пушкам нужно замолчать, а дипломатия должна заговорить.

«Мирные переговоры должны начаться, и эту возможность нельзя упустить. Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы решительно настроены продолжать нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались», — сказал президент Турции.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио назвал место, где могут состояться новые переговоры между россией и Украиной.

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