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Время дипломатии: Эрдоган назвал условия для прекращения войны
Возможность встречи путина и президента Владимира Зеленского в Стамбуле рассматривалась как исторический шанс. Так считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что главный игрок в этих переговорах именно глава кремля, и подчеркнул «незаменимую роль Турции в будущем Европы», пишет hurriyet.
«Здесь нет ни одной ситуации, вызванной нами. Если посмотреть на лидеров, которые здесь занимают активную позицию, то путин является важным ведущим игроком. Трамп также является доминантным лицом. Зеленский находится в такой же ситуации. Мы позвонили им всем. Встреча делегаций двух стран в Стамбуле чрезвычайно важна для прекращения войны. Мы прилагаем настойчивые усилия для завершения войны с самого начала, — отметил он. — Этот саммит был запланирован как важный шаг, который в конце концов откроет двери к миру благодаря нашим усилиям. Турция стремится к справедливому и длительному миру. Мы не просто говорим „прекратить войну“, мы также предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому».
По мнению Эрдогана, чтобы война закончилась, пушкам нужно замолчать, а дипломатия должна заговорить.
«Мирные переговоры должны начаться, и эту возможность нельзя упустить. Наше самое большое желание — получить окончательный результат от мирных переговоров. Поэтому мы решительно настроены продолжать нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались», — сказал президент Турции.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио назвал место, где могут состояться новые переговоры между россией и Украиной.220
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