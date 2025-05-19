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Адские боли и обувь разного размера: стало известно, как Алле Пугачевой удается побеждать «болезнь королей»

19:05 19 мая 2025
Пугачева, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Сейчас известная певица Алла Пугачева живет на Кипре, где перед ней недавно «упала на колени» старшая дочь Кристина Орбакайте.

Можно лишь представить, как артистке было непросто решиться на очередной переезд, ведь на новом месте ей все чаще приходится сталкиваться с обострениями давней болезни, пишут российские СМИ.

Вопреки расхожему мнению о том, что в молодости Алла Борисовна буквально излучала энергию и здоровье, на самом деле все было иначе.

Недавно одна из знакомых артистки открыла занавес тайны, о которой десятилетиями знали только избранные. Как выяснилось, много лет назад звезды эстрады диагностировали тяжелую болезнь — подагру, которую часто называют «болезнью королей».

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Одной из причин может стать большое количество мяса в рационе. СМИ отмечают, что такой же диагноз когда-то был поставлен и ныне покойной Юлии Началовой

Из-за подагры Примадонне неоднократно приходилось выходить на сцену, преодолевая ужасную боль. Когда знаменитость вместе с мужем и двумя детьми перебралась на Кипр, нападения начали повторяться все чаще.

Об одном из таких инцидентов журналистам однажды рассказала продавщица местного магазина. Когда Алла Борисовна остановила свой выбор на обуви большего размера, стало очевидно — недуг никогда не отпускал артистку.

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Также появились печальные подробности состояния знаменитости из уст ее портнихи Любови Аксеновой.

«Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакой. Она же на каблуке работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, обвивали ноги Аллы, после чего она хоть немного отходила и снова выходила на сцену. Подагра из молодости — это тяжелая штука… У нее даже обувь была разного размера: на одной ноге — один размер, на другой — другой. Так ей было легче» , — призналась женщина.

Интересно, что если сейчас, как и в лучшие годы, вокалистка пытается держать планку вовсю, то незадолго до отъезда из России она неоднократно давала куда менее оптимистичные комментарии. Семь лет назад Алла Пугачева открыто заявила о стремительном старении. Тогда же знаменитость упоминала о проблемах с ногами.

«Я старая и больная женщина, что делать… Просто мне сказали, что там пишут: бабушка, старушка и такая, и сякая, и подагрические ноги. Я подтвердила это, а что такого? Зачем им делать открытия, когда я подтвердила, что это действительно так, и что?» — отмечала артистка.

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Напомним, Алле Пугачевой 76 лет. Недавно ее старшая дочь Кристина Орбакайте показала фотографии с родителями. Эти кадры с юбилеем ее отца — Николаса Орбакаса. Ему в этом году исполнилось 80 лет.

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