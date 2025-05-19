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В Европе разочарованы решениями Трампа относительно россии: о чем идет речь
Европейские чиновники не уверены в позиции Дональда Трампа относительно войны россии в Украине, ведь прямые переговоры завершились без договоренности о прекращении огня. россия выдвинула максималистские требования, включая принятие Украиной нейтрального статуса и признания Крыма и четырех других регионов российскими, что противоречит условиям, предложенным США. Европейские чиновники разочарованы и озадачены постоянными колебаниями Трампа и надеются, что он введет жесткие санкции против россии, но не уверены, выполнит ли он свои предварительные угрозы, пишет Bloomberg.
Европейские чиновники не представляют, что президент Трамп скажет в следующий раз о войне россии в Украине. Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании присоединились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре с Трампом, чтобы обсудить следующие шаги. Хотя европейцы выразили разочарование результатами стамбульских переговоров, не ясно, склонили ли они Трампа к более жесткому подходу к президенту рф.
Неделю назад был оптимизм, что месяцы кропотливой дипломатии принесли свои плоды. США и Европа, казалось, были на одной волне относительно ультиматума: если путин не согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня, они наложат на россию мощные санкции.
Когда путин обошел это требование и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, настроения начали меняться. Хотя европейские лидеры думали, что имеют поддержку Трампа в отношении санкций, он призвал Зеленского «немедленно» встретиться с россией, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.
Но ничего не вышло. Вместо этого собравшиеся на днях в Албании европейские лидеры были вынуждены выразить свое возмущение тем, что российский президент избрал чиновников более низкого уровня для представления его интересов на переговорах. По словам людей, знакомых с ходом встречи, российская сторона выдвинула жесткие требования. Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения, отказаться от требований военных репараций со стороны россии и смириться с потерей Крыма и четырех других регионов, которые московские войска не полностью оккупировали.
Публично европейцы придерживаются своей линии: санкции будут введены, если путин будет и дальше отказываться от перемирия.
«Вместе с США и более чем 30 другими партнерами мы четко заявили, что не потерпим, если россия сорвет перемирие», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер журналистам в Албании.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Владимира Горбача, политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества, сейчас кремль, не уступая ни в чем, фактически заставляет Украину следовать своему плану на глазах возмущенной Европы и равнодушного Трампа.441
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