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путин все еще держит все карты в Украине, не имея причин сдаваться — СМИ
Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с путиным в Стамбуле, но последний отказался, прислав только делегацию кремлевских марионеток. Затем Трамп отменил встречу. Украинский лидер и весь мир остаются в полной неопределенности относительно того, будет ли следующим шагом президента США усиление санкций против непослушной россии или же он выключит напряжение в отношениях с несчастной Украиной. Дональд Трамп не скрывает своего нетерпения к обеим сторонам в войне, и особенно своей неприязни к Зеленскому.
«Украинцы, безусловно, почувствовали всплеск тревоги, услышав последнее заявление Трампа о том, что мир наступит только тогда, когда он и путин встретятся лицом к лицу. Если такая встреча действительно произойдет, то самомнение американского президента вполне может означать, что он согласится на все, уступит что угодно, чтобы заявить, что он заключил соглашение», — пишет политолог Макс Гастингс.
Если США снова прекратят снабжение, Украина сможет продолжать воевать, возможно, четыре месяца, прежде чем у нее закончатся ключевые боеприпасы, особенно 155-мм артиллерийские боеприпасы и ракеты ПВО «Патриот», считает он.
«Какая бы ободряющая риторика ни раздавалась из европейских столиц, Европейский Союз не в состоянии восполнить этот пробел. Британцы опустошили наши арсеналы и поддерживают только струйку оружия, выходящего из заводов. Между тем, путин считает, что все карты у него в руках, и Трамп публично поддержал это мнение. Экономические санкции, которые с января США потихоньку ослабили в отношении российских финансовых операций, не достаточно жесткие, чтобы заставить кремль остановиться. путин покупает оружие и боеприпасы за долю цены, которую Зеленский и его иностранные почитатели платят за западное вооружение. По оценкам, Северная Корея предоставила россии 6 миллионов артиллерийских снарядов, что составляет около 40% ее потребления. Наемники заполняют зияющие дыры в российских рядах, образованные потерями», — отмечает Гастингс.
Один из авторов Foreign Affairs, журнала Совета по международным отношениям США, писал в 2022 году, что даже если россияне не смогут завоевать Украину, они смогут сделать ее ужасным местом для жизни и гнилым объектом для инвесторов. Тогда это казалось разумным и остается таким и сейчас.
путин делает ставку на то, что если он продержится, то этот президент США рано или поздно уйдет, потому что он не видит в Украине ничего для себя.
«Таким образом, страна в конце концов превратится в неудачное государство, над которым путин сможет обеспечить себе гегемонию. Он уже добился этого с соседней белорусью и находится на пути к получению контроля над Грузией и Молдовой. путин — человек с навязчивой идеей: восстановить Российскую империю, старый Советский Союз; возродить то, что он и огромное количество его людей считают своим национальным величием. Общая картина состоит в том, что поссия расширяет свое влияние за рубежом, в то время как США стремительно отступают от своих зарубежных обязательств», — отмечает политолог.
Тем временем в кремле назвали условия возможной встречи Зеленского и путина.250
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