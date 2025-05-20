Ракам следует прислушаться к себе, а Рыбам навести порядок — как в голове, так и в делах: гороскоп во вторник, 20 мая

Согласно прогнозу астрологов, людей, которые родились под тремя созвездиями ожидает мощная волна удачи, вдохновения и прорывов. А что обещает всем знакам зодиака вторник, 20 мая, когда Луна будет во Льве?

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Звезды рекомендуют не поддаваться импульсу и не принимать решения на эмоциях. Это хороший день, чтобы проявить инициативу, поговорить откровенно или сделать шаг в сторону своей мечты, говорится в гороскопе на специальном сайте.

Овен

Это отличный день для переговоров, творческой работы. Вам будет легко убеждать людей и вести за собой. Главное — не переоценивать свои силы.

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Телец

Тельцам день подойдет для практичных решений. Некоторые представители знака почувствуют внутренний сдвиг — желание меняться. Главное — не сопротивляться новым мыслям, даже если они пугают.

Близнецы

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Близнецам вторник принесет прилив сил и идей — особенно в сфере общения и обучения. Возможны неожиданные встречи или переписки с людьми из прошлого. Хорошее время для оформления документов или начала нового проекта.

Рак

Ракам стоит прислушаться к себе. Вторник может стать переломным днем в личных отношениях или вопросах самооценки. Вам стоит быть особенно внимательными к финансам — не исключены незапланированные траты.

Лев

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Для Львов вторник — отличное время для презентаций, собеседований, публичных выступлений. Не переборщите с контролем — дайте людям свободу выбора.

Дева

Для Дев события будут развиваться стремительно. Избегайте поспешных выводов, особенно в рабочих вопросах. Возможны слухи, недопонимания или ощущение, что от вас что-то скрывают. Доверьтесь своей интуиции, но перепроверьте информацию.

Весы

Весам вторник подарит приятные сюрпризы в дружбе и социальных связях. Не бойтесь быть собой, даже если чувствуете себя «неформатно». Главное — держать баланс между желаниями и возможностями.

Скорпион

Скорпионам удастся укрепить свою позицию — особенно в карьере или финансовых вопросах. Это день, когда важно не показывать слабость и держаться уверенно. Самое время — расставить все по местам.

Стрелец

У Стрельцов могут быть интересные предложения или идеи, которые покажутся рискованными, но заманчивыми. Вы будете притягивать к себе людей. Важно — не действовать сгоряча.

Козерог

Для Козерогов подходящее время, чтобы замедлиться и пересмотреть некоторые установки. В делах проявляйте осторожность — сегодня важно не форсировать события. День подходит для завершения проектов и избавления от ненужного.

Водолей

Водолеи могут получить неожиданное предложение. Вас заметят, выделят, захотят сотрудничать. Но будьте осторожны. День подходит для переговоров, если вы готовы к честности.

Рыбы

Рыбам важно навести порядок — как в голове, так и в делах. Возможно, вам придется сделать трудный выбор, но интуиция поможет. Важно действовать по плану — и все получится.

А что ждет все знаки зодиака на этой неделе, читайте в восточном гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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