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Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая

21:02 19 мая 2025
Виноград

Весна — ключевое время для виноградной лозы. Правильная подкормка способствует развитию побегов, листьев и будущих плодов. Вместо того чтобы покупать магазинные удобрения, следует выбрать домашние методы, которые являются экологичными и эффективными, пишет zielony.onet.pl.

Одним из самых лучших домашних удобрений для винограда является компост. Это источник ценных минералов, которые постепенно высвобождаются в почву. Особенно ценны остатки овощей и фруктов, кофейная гуща и яичная скорлупа. Они обеспечивают растения азотом, фосфором и кальцием. Компост улучшает структуру почвы, увеличивает способность удерживать воду и обеспечивает оптимальные условия для корневой системы виноградной лозы.

Если у нас есть доступ к навозу, следует использовать его для удобрения виноградных лоз. Лучшим вариантом является хорошо перебродивший навоз крупного рогатого скота или конский навоз, обеспечивающий необходимые питательные вещества. Его можно смешать с грунтом ранней весной или сделать из него жидкое удобрение.

Альтернативой является растительное удобрение, например из крапивы. Крапива богата азотом, магнием и железом, которые способствуют росту виноградной лозы. Чтобы приготовить такое удобрение, залейте свежие листья крапивы водой и оставьте примерно на две недели. После разбавления водой в соотношении 1:10 можно поливать растения, укрепляя их естественным путем.

Древесная зола является отличным источником калия и фосфора — ключевых элементов для винограда. Ее можно слегка вмешать в почву вокруг кустов, что улучшит устойчивость растений к болезням и увеличит их способность обильно плодоносить. Однако следует помнить, что нельзя использовать пепел в избыточных количествах, поскольку это может повысить pH почвы.

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Кофейная гуща — еще одно легкодоступное бытовое удобрение. Она содержит азот, магний и другие микроэлементы, способствующие развитию растений. Просто разбросайте гущу вокруг лоз или добавьте в компост, чтобы обогатить почву ценными ингредиентами.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, какие растения увеличат урожай винограда, если посадить их рядом.

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