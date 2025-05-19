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Трамп намерен позвонить путину: госсекретарь США назвал причину
После переговоров между Украиной и россией в Стамбуле государственный секретарь США Марко Рубио, не исключивший смену места проведения дальнейших встреч представителей Киева и москвы, провел телефонный разговор с министром МИД россии Сергеем Лавровым. Об этом сообщает CBS News.
«Мы говорили о разных вещах, — цитирует издание Марко Рубио. - Я хотел услышать его мнение о том, как прошли переговоры в Стамбуле. Они не были пустой тратой времени».
Президент США Дональд Трамп, выразивший разочарование отсутствием прорыва в переговорах и угрожавший усилить американские санкции против россии, если не будет достигнут прогресс в направлении мирного соглашения, заявил о намерении 19 мая поговорить с путинным по телефону. После этого состоится разговор с Зеленским, сказал Трамп.
«Они нас подталкивают? Ну, это то, что мы пытаемся выяснить , — сказал Рубио, когда его спросили, стремятся ли россия и Украина переговорить с президентом США, чтобы „выиграть время“. — Мы узнаем довольно скоро. С одной стороны, мы стараемся достичь мира и положить конец очень кровавой, дорогостоящей и разрушительной войне. Поэтому требуется определенный элемент терпения. С другой стороны, у нас нет времени медлить. В мире происходит много других вещей, на которые нам также следует обращать внимание» .
Единственный способ продвижения переговоров — это личная встреча господина Трампа и путина, считает государственный секретарь США. Марко Рубио напомнил, что Трамп публично предложил встретиться лицом к лицу.
«Механизм организации такой встречи потребует определенной работы, поэтому я не могу сказать, что сейчас планируется место и дата встречи, — сказал Рубио. — Но президент США хочет это сделать как можно скорее».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россия стремится затянуть переговоры с Украиной по соглашению о прекращении огня на все лето.169
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