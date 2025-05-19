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Это может быть «раздел»: аналитик о том, чего ждать от разговора Трампа с путиным
Так считает аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк. По его мнению, Киев вынужден максимально использовать «неустойчивую позицию», когда вопросы мира и территории «решаются без Украины».
Профессор добавил, что Украина опасается, что любое так называемое мирное соглашение, созданное путиным и Трампом, на самом деле будет «соглашением самоубийства, бери или уходи».
«В таком случае США, вероятно, выйдут из страны. Война будет продолжаться, американцы отступят, и украинцам станет действительно очень трудно, — говорит Кларк. — Идея переговоров между двумя странами, одной из которых нет, является абсурдной. Это то, что в дипломатии называется разделом. Еще до этого не дошло, возможно, до этого не дойдет, но это путь, по которому мы движемся. Именно туда мы направляемся».
Он прогнозирует, что во время телефонного разговора между двумя лидерами булет обсуждаться необходимость саммита. По мнению Кларка, путин хочет скорейшей встречи, чтобы «выйти из своего статуса изгоя».
«Он будет пытаться манипулировать как датой, так и условиями любого саммита, который он будет иметь с Трампом, чтобы получить максимальное пространство для продолжения войны. Что бы там ни обсуждалось дипломатически, россия каждую ночь пытается нанести вред Украине этими атаками, — говорит Кларк. - Они упорно продвигаются по всей линии фронта».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали выступление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на Лондонской конференции по безопасности о том, что архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины, которая знает, как сдерживать россию.402
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