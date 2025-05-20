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В Украине дешевеет один важный овощ
Высокие цены на мясо будут побуждать украинцев становится вегетарианцами. Способствовать этому также будет снижение цен на некоторые овощи, например, на помидоры.
Так, как сообщает в своем обзоре цен на овощи компания EastFruit, всего за неделю помидоры из местных тепличных комбинатов стали продавать в среднем на 20% дешевле. Теперь их стоимость составляет 65−80 грн/кг ($ 1,57−1,93/кг), в зависимости от сорта и объемов предлагаемых партий продукции, то есть речь идет об оптовых ценах.
По данным сайта «Минфин», розничные цены на обычные красные помидоры составляют сейчас около 100 гривен за килограмм. Но и это меньше чем в апреле, когда их стоимость составляла в среднем 113 гривен за 1 килограмм. В то же время средняя стоимость помидоров сортов «розовые» и «сливка» заметно выше — 117 и 151 грн. соответственно.
Тем временем в EastFruit напомнили, что на данный момент цены на тепличные помидоры в украинских хозяйствах в среднем на 23% выше, чем в середине мая прошлого года. Однако представители местных тепличных комбинатов не исключают дальнейшего ценового снижения. По словам производителей, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены снова уступать цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.
Иными словами, оптовые цены на помидоры вероятнее всего продолжат снижаться, а вслед за ними подешевеют и помидоры, которые украинцы покупают на рынках и в магазинах в розницу.
А вот с фруктами летом украинцам в 2025-м году не повезло, и из-за заморозков, вероятно, придется ожидать роста цен на них примерно на 25%.331
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