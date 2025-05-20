Шесть лет у власти: как неожиданные моменты во время инаугурации Зеленского стали символическими

Владимир Зеленский 20 мая 2019 официально вступил в должность президента Украины. Его инаугурация, которая проходила в Верховной Раде, привлекла внимание не только из-за торжества, но и из-за нескольких неожиданных моментов.

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Владимир Зеленский принял присягу президента в Верховной Раде 20 мая 2019 года

Одним из таких стал курьезный эпизод: во время церемонии президентское удостоверение упало на пол, что стало предметом обсуждения в соцсетях и медиа. Хотя ситуация была быстро исправлена, этот момент придал символичность произошедшему.

Еще одним важным аспектом стало то, что в своей речи Зеленский ни разу не упомянул слово «россия», несмотря на то, что на тот момент страна уже пять лет противостояла российской агрессии. Это вызвало дискуссии среди политиков и экспертов, ведь многие ожидали четкой позиции относительно конфликта.

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Несмотря на эти нюансы, инаугурация Зеленского ознаменовала начало новой политической эры в Украине. Его первые заявления были сосредоточены на необходимости перемен, борьбе с коррупцией и стремлении к миру.

Но стремление к миру перечеркнуло полномасштабное вторжение россии в Украину. Война превратила Зеленского из политика-новичка в лидера, чей голос звучит на международной арене. Его каденция ознаменовалась активной дипломатической деятельностью, укреплением военной и финансовой поддержки со стороны западных партнеров. Президент продолжает прилагать усилия, чтобы Украина оставалась в центре мировой повестки дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как прокомментировал Зеленский готовность путина к прямым переговорам с президентом Украины.

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