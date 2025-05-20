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- 20.05 20:33 Одним из первых встал на пути захватчиков: на Харьковщине погиб воин из Ровенской области
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Одним из первых встал на пути захватчиков: на Харьковщине погиб воин из Ровенской области
В Ровенском районе отдали последнюю дань защитнику Михаилу Хоменчуку из Здолбуновской громады. Он был одним из тех, кто до последнего боролся за мирное небо над Украиной. Бойцу навеки 30 лет, сообщает районная государственная администрация.
«Михаил получил профессию строителя. Работал на стройке. 24 февраля 2022 года он добровольно пошел в военкомат и встал на защиту Родины. Служил в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого».
Как рассказывают земляки, воин вместе с побратимами первым встал на захватническом пути оккупанта. Более трех лет был в самых горячих точках фронта: Угледар, Лисичанск, Бахмут, Купянское направление. Герой был удостоен награды — нагрудного знака «Ветеран войны».
К сожалению, 10 мая 2025 года главный сержант Михаил Хоменчук погиб в результате вражеского обстрела. Произошло это во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области. Похоронили героя на местном кладбище.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в бою на Донетчине 21-летнего воина с Харьковщины.144
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