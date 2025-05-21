Ушел в ВСУ после того, как россияне убили маму: на войне погиб 22-летний воин из Сумщины

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На Сущине, которая страдает от атак российских оккупантов, простились с героем.
В Глухове в последний путь провели защитника Юрия Капорина. Он до последнего вздоха оборонял наше государство. Через месяц ему должно было исполниться 23 года, сообщает Глуховский городской совет.
«Юрий окончил Киевский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры, учился в Сумском национальном аграрном университете по специальности агроном, потому что любил природу родного края. Студенческие годы пришлись на военное время и великую трагедию — гибель матери Инны от рашистских захватчиков», — пишут земляки воина.
В 2023 году 5 октября у села Старая Гута погиб самый родной человек в мире, которого Юрий любил больше всего. Женщина работала приемщицей молока. Водитель молоковоза в результате российских обстрелов получил травмы.
По словам земляков, несмотря на то, что у Юрия была возможность не идти на военную службу, он принял решение защищать свою страну и память о матери, и всех, кого забрала эта война.
«Спокойный, уравновешенный, дружелюбный, Юрий стал отважным воином-гранатометчиком в штурмовой бригаде. Находился не раз в самых горячих точках боевых действий. «Я иду на «0» на 10−14 дней» , — сказал Юрий 9 мая своему отцу Александру Станиславовичу.
Но с этой задачи мужественный воин не вернулся. Юрий Капорин навечно остался на страже нашего покоя 22-летним бойцом. У него остались отец и бабушка.
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