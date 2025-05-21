Ушел в ВСУ после того, как россияне убили маму: на войне погиб 22-летний воин из Сумщины

На Сущине, которая страдает от атак российских оккупантов, простились с героем.

В Глухове в последний путь провели защитника Юрия Капорина. Он до последнего вздоха оборонял наше государство. Через месяц ему должно было исполниться 23 года, сообщает Глуховский городской совет.

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«Юрий окончил Киевский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры, учился в Сумском национальном аграрном университете по специальности агроном, потому что любил природу родного края. Студенческие годы пришлись на военное время и великую трагедию — гибель матери Инны от рашистских захватчиков», — пишут земляки воина.

В 2023 году 5 октября у села Старая Гута погиб самый родной человек в мире, которого Юрий любил больше всего. Женщина работала приемщицей молока. Водитель молоковоза в результате российских обстрелов получил травмы.

По словам земляков, несмотря на то, что у Юрия была возможность не идти на военную службу, он принял решение защищать свою страну и память о матери, и всех, кого забрала эта война.

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«Спокойный, уравновешенный, дружелюбный, Юрий стал отважным воином-гранатометчиком в штурмовой бригаде. Находился не раз в самых горячих точках боевых действий. «Я иду на «0» на 10−14 дней» , — сказал Юрий 9 мая своему отцу Александру Станиславовичу.

Но с этой задачи мужественный воин не вернулся. Юрий Капорин навечно остался на страже нашего покоя 22-летним бойцом. У него остались отец и бабушка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харьковской области погиб воин из Ровенщины Михаил Хоменчук.

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