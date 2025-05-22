- 08:18 Тельцам лучше уберечь нервы, а Скорпионам стоит уделить внимание родственникам: гороскоп на 23 мая и срочное послание от мольфара на июнь
- 05:05 Ванна будет как новая: эксперт Мелисса рассказала, как придать блеск старой сантехнике без чрезмерных затрат
- 02:54 Тереть до безумия больше не нужно: как легко избавиться от известкового налета в унитазе
- 22.05 22:27 Как есть круассан, чтобы не засыпать всё крошками: тонкости этикета
- 22.05 22:01 Невероятно вкусный соус: основной ингредиент вас удивит
- 22.05 21:30 Виктория Бекхэм нарушила молчание по поводу ссоры с Бруклином Бекхэмом
- 22.05 21:01 Простой трюк для здоровых помидоров: нужно только молоко
- 22.05 20:45 «Ягодная галета с хрустящими бортиками из теста — деликатес из деликатесов», — гастроблогер Марина Гармаш
- 22.05 20:32 Трое деток остались без папы: под Бахмутом погиб воин из Ровенской области
- 22.05 20:17 Ослепнете от блеска: какие «секретные» ингредиенты опытные домохозяйки добавляют в воду для мытья полов
- 22.05 20:06 Готовим украинский калач: рецепт ароматной выпечки к утреннему кофе
- 22.05 19:57 В Каменском заключили меморандум на развитие города: мэр Билоусов рассказал детали
«Дія.Підпис» станет платной: кому, за что и сколько придется заплатить
С 1 июня украинцам придется не только ограничить свои карточные переводы, но и платить за пользование сервисом «Дія.Підпис». Речь идет о шеринге документов для банков. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на руководителя команды внедрения «Дії» Алексея Вовка.
По данным СМИ, стоимость услуги составит от 10 до 21 617 гривен, а платить за это будут банки и финансовые компании.
Так, услуга шеринга позволяет пользователям отправлять электронные копии паспорта или других документов в банки и финансовые учреждения. За подключение к сервису учреждения будут платить единоразовую сумму 21 617 грн, а также 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами.
Шеринг одного документа останется бесплатным, а вот передача нескольких документов (мультишеринг) будет оплачиваться по 9,8 грн за успешную операцию.
В настоящий момент сервис осуществляет свыше 1,3 млн операций по шерингу, а потенциальными партнерами нового платного сервиса могут быть банки, страховые компании, сервисы электронного документооборота, мобильные операторы, платежные системы и сервисы такси.
«Речь идет уже о нескольких сотнях подключений», — отметил представитель Министерства цифровой трансформации.
Также в будущем платными могут стать еще два сервиса:
«Дія.Підпис» — для юридических лиц, которые смогут подписывать документы онлайн через приложение;
Diia. OAuth — сервис электронной идентификации, который позволит партнерам верифицировать своих пользователей через портал «Дія».
Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня 2025 года «Приватбанк» вводит новые лимиты на карточные переводы, в рамках общей политики финансового контроля и борьбы с мошенничеством.175
Читайте нас в Facebook