«Дія.Підпис» станет платной: кому, за что и сколько придется заплатить

С 1 июня украинцам придется не только ограничить свои карточные переводы, но и платить за пользование сервисом «Дія.Підпис». Речь идет о шеринге документов для банков. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на руководителя команды внедрения «Дії» Алексея Вовка.

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По данным СМИ, стоимость услуги составит от 10 до 21 617 гривен, а платить за это будут банки и финансовые компании.

Так, услуга шеринга позволяет пользователям отправлять электронные копии паспорта или других документов в банки и финансовые учреждения. За подключение к сервису учреждения будут платить единоразовую сумму 21 617 грн, а также 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами.

Шеринг одного документа останется бесплатным, а вот передача нескольких документов (мультишеринг) будет оплачиваться по 9,8 грн за успешную операцию.

В настоящий момент сервис осуществляет свыше 1,3 млн операций по шерингу, а потенциальными партнерами нового платного сервиса могут быть банки, страховые компании, сервисы электронного документооборота, мобильные операторы, платежные системы и сервисы такси.

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«Речь идет уже о нескольких сотнях подключений», — отметил представитель Министерства цифровой трансформации.

Также в будущем платными могут стать еще два сервиса:

«Дія.Підпис» — для юридических лиц, которые смогут подписывать документы онлайн через приложение;

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Diia. OAuth — сервис электронной идентификации, который позволит партнерам верифицировать своих пользователей через портал «Дія».

Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня 2025 года «Приватбанк» вводит новые лимиты на карточные переводы, в рамках общей политики финансового контроля и борьбы с мошенничеством.

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