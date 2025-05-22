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Книга рецептов

Готовим украинский калач: рецепт ароматной выпечки к утреннему кофе

20:06 22 мая 2025
Украинский калач. Фото Аннины Карпенко

Прекрасной традицией является выпечка калачей и угощение ими родных и близких. Калач готовится из универсального теста, с которым одно удовольствие работать. Изделие получается нежное, мягкое и с волокнистой структурой, делится фудблогер Аннина Карпенко.

Ингредиенты:

1600 г мука высшего качества

400 г мука хлебная (маннитоба или первого сорта, то есть с высоким содержанием белка)

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30 г дрожжи сухие активные

200 г растительное масло

150 г сахар

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35 г соль

450 г вода

470 г молоко (для постной версии заменить на растительное молоко рисовое, овсяное, кокосовое или миндальное либо воду)

Приготовление

Все ингредиенты смешать в посуде комбайна и вымешивать до эластичности.

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Накрыть и оставить для ферментации. Разделяем тесто и формируем. Подошедшие изделия смазываем яйцом (для постной версии после выпечки смазать сиропом или киселем), выпекаем. Готовое изделие должно иметь равномерную румяную корочку.

Ранее Аннина Карпенко рассказывала, как приготовить вкуснейшие рогалики на творожном тесте.

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