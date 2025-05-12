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Книга рецептов

Ароматные ленивые вареники с маком: будете готовить их чуть ли не каждый день, потому что это вкуснятина

20:08 12 мая 2025
Ленивые вареники. Фото Аннины Карпенко

Фудблогер Аннина Карпенко любит творог и блюда на его основе. По ее мнению, это не только вкусно, но и полезно! А ленивые вареники — это вообще вкус детства, готовить их легко и быстро, однако какая вкуснотища получается. Попробуйте и вы, точно не пожалеете, советует кулинар.

Ленивые вареники с маком

Ингредиенты:

200 г творога

15 г мака

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1 желток

25 г муки рисовой (или в/с)

10 г подсластителя на выбор

ванильный сахар

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Приготовление

Замешиваем тесто, формируем, варим и наслаждаемся.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить ленивые вареники с вишней по рецепту популярного фудблогера Людмилы Борщ. А известный фудблогер Александр Огородник делился рецептом ленивых вареников в кокосово-шоколадном соусе, от которых дети будут в восторге.

Читайте также: Самые вкусные вареники со шкварками: секрет приготовления известного украинского блюда

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Фото Аннины Карпенко

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