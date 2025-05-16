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Рогалики на творожном тесте: вкусно так, что не оторваться
Что может быть лучше, чем домашнее печенье для уютного семейного чаепития. Рогалики на творожном тесте — это идеальный вариант. Внутри нежные, ароматные, сверху аппетитная хрустящая корочка. Готовятся они легко и быстро, делится фудблогер Аннина Карпенко.
«Очень уж у нас полюбились такие рогалики. Понравились не только вкусом и простотой приготовления, но и составом», — говорит она.
Составляющие:
- 250 г творог
- 200 г масло
- 1 ч. л ванильный сахар
- 5 ст. л сахар
- 0,5 ч. л сода
- 350−400 г мука
- 150 г орехи
Приготовление:
Замесить мягкое тесто и раскатать. На разрезанное тесто посыпать начинку и сформовать. Выпекать до золотистой корочки.
Более подробно — в видео.
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