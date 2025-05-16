Рогалики на творожном тесте: вкусно так, что не оторваться

Что может быть лучше, чем домашнее печенье для уютного семейного чаепития. Рогалики на творожном тесте — это идеальный вариант. Внутри нежные, ароматные, сверху аппетитная хрустящая корочка. Готовятся они легко и быстро, делится фудблогер Аннина Карпенко.

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«Очень уж у нас полюбились такие рогалики. Понравились не только вкусом и простотой приготовления, но и составом», — говорит она.

Составляющие: 250 г творог

200 г масло

1 ч. л ванильный сахар

5 ст. л сахар

0,5 ч. л сода

350−400 г мука

150 г орехи

Приготовление:

Замесить мягкое тесто и раскатать. На разрезанное тесто посыпать начинку и сформовать. Выпекать до золотистой корочки.

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Более подробно — в видео.

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