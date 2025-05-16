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Книга рецептов

Рогалики на творожном тесте: вкусно так, что не оторваться

20:08 16 мая 2025
Рогалики на творожном тесте

Что может быть лучше, чем домашнее печенье для уютного семейного чаепития. Рогалики на творожном тесте — это идеальный вариант. Внутри нежные, ароматные, сверху аппетитная хрустящая корочка. Готовятся они легко и быстро, делится фудблогер Аннина Карпенко.

«Очень уж у нас полюбились такие рогалики. Понравились не только вкусом и простотой приготовления, но и составом», — говорит она.

Составляющие:

  • 250 г творог
  • 200 г масло
  • 1 ч. л ванильный сахар
  • 5 ст. л сахар
  • 0,5 ч. л сода
  • 350−400 г мука
  • 150 г орехи

Приготовление:

Замесить мягкое тесто и раскатать. На разрезанное тесто посыпать начинку и сформовать. Выпекать до золотистой корочки.

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Более подробно — в видео.

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