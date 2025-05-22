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Оккупанты используют искусственный интеллект в новых дронах: на фронте появилась новая серьезная опасность
В то время как каждую ночь осуществляются атаки дронами по оккупантам, последние смогли создать новый вид беспилотника, использующий искусственный интеллект. ИИ позволяет дронам самостоятельно принимать решение о маршруте полета и куда наносить удар.
Первым о новой опасности сообщил специалист по средствам радиоэлектронной борьбы Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его данным примерно с середины мая на всех фронтах увеличивается количество атак БпЛА нового типа на основе искусственного интеллекта, при этом фиксируются от 30 до 50 вылетов ежесуточно на трех направлениях.
По словам эксперта, буквально каждый день искусственный интеллект учится. Например, на днях дроны научились на опасных для себя участках полета маневрировать в воздухе (постоянно двигаться верх и вниз, вправо и влево), мешая работать нашим зенитным дронам. Благодаря ИИ и моделям дроны могут летать над трассами, выискивая внизу военные машины.
18 мая эксперт сообщал, что ИИ научился опознавать свои дроны в воздухе, что позволяет ему производить атаку массовой группой, так называемым «роем», пока из 6 БпЛА. А 21 мая Сергей «Флеш» отмечал, что на дронах появились бензиновые двигатели, что увеличило дальность полета дронов с ИИ до 100 км.
В целом, новые дроны с ИИ:
- способны лететь до 100 км от фронта и не различают военной цели от гражданской;
- могут сами «видеть» цели благодаря камерам и компьютерному зрению;
- работают без GPS — им не нужна спутниковая навигация, они ориентируются «на глаз»;
- самостоятельно принимают решение, когда и куда ударить.
Как отмечает эксперт, в октябре 2024 года элементы ИИ в своих дронах оккупанты применяли для того, чтобы БпЛА уклонялся от зенитных дронов ВСУ, которыми украинские операторы научились сбивать вражеские беспилотники.
Как отмечает сайт defence-ua проблема не в появлении у рф нового дрона-камикадзе, а в появлении в российском арсенале решения по созданию автономного дальнобойного оружия, с развитым машинным зрением. Ибо за счет этого решаются проблемы устойчивости к РЭБ, как при навигации, так и для атаки без зависимости от наличия связи с оператором.
«Поэтому не следует отвергать сценарий, когда враг, в случае признания таких решений эффективными, несмотря на их высокую цену, начнет их интеграцию в другие дальнобойные средства поражения — дальнобойные дроны, миниатюрные крылатые ракеты
Впрочем, как ранее писали «ФАКТЫ», наряду с новейшими технологическими решениями оккупанты используют и безнадежно устаревшую 50-летнюю технику.171
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