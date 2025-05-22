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Сырные булочки: с любой начинкой и без ущерба для фигуры
Кулинар Виктор Угорчук недавно рассказал, как приготовить хачапури по-мегрельски, а Лана Ляховская поделилась рецептом приготовления сырных булочек.
«Сырные булочки! Очень вкусный белковый завтрак или перекус — и при этом без ущерба для фигуры :) Идеально вкусно с любой начинкой. Но и без начинки они тоже очень вкусны», — написала она.
Ингредиенты:
• 200 г сыра (творога)
• 1 яйцо
• желток для смазки
• примерно 80 г пшеничной муки
• 50 г сыра (твердого, натертого)
• ½ ч. ложки разрыхлителя
• ½ ч. ложки соли
• кунжут для посыпки
Способ приготовления:
«Смешиваем все указанные ингредиенты (твердый сыр натираем на терке). Количество муки может немного отличаться — важно, чтобы тесто держалось вместе и с ним было удобно работать. Не стоит «забивать» тесто мукой — лучше регулярно обваливать руки в муке и формировать бублики сразу на пергаменте. Формируйте примерно одинаковые шарики, затем прижмите ладонью и сделайте отверстие посередине. Смазываем будущие булочки желтком и посыпаем кунжутом.
Как писали «ФАКТЫ», ранее кулинар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить ленивые сырные булочки.
Иллюстративное фото111
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