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Книга рецептов

Сырные булочки: с любой начинкой и без ущерба для фигуры

16:06 22 мая 2025
Как приготовить сырные булочки

Кулинар Виктор Угорчук недавно рассказал, как приготовить хачапури по-мегрельски, а Лана Ляховская поделилась рецептом приготовления сырных булочек.

«Сырные булочки! Очень вкусный белковый завтрак или перекус — и при этом без ущерба для фигуры :) Идеально вкусно с любой начинкой. Но и без начинки они тоже очень вкусны», — написала она.

Ингредиенты:

• 200 г сыра (творога)
• 1 яйцо
• желток для смазки
• примерно 80 г пшеничной муки
• 50 г сыра (твердого, натертого)
• ½ ч. ложки разрыхлителя
• ½ ч. ложки соли
• кунжут для посыпки

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Способ приготовления:

«Смешиваем все указанные ингредиенты (твердый сыр натираем на терке). Количество муки может немного отличаться — важно, чтобы тесто держалось вместе и с ним было удобно работать. Не стоит «забивать» тесто мукой — лучше регулярно обваливать руки в муке и формировать бублики сразу на пергаменте. Формируйте примерно одинаковые шарики, затем прижмите ладонью и сделайте отверстие посередине. Смазываем будущие булочки желтком и посыпаем кунжутом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее кулинар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить ленивые сырные булочки.

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Иллюстративное фото

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