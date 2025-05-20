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Книга рецептов

Хачапури по-мегрельски: отличный вариант для семейного ужина

20:07 20 мая 2025
Хачапури по-мегрельски

Самые вкусные хачапури по-мегрельски в домашнем исполнении — это мягкое воздушное тесто, много расплавленного сыра и золотистая хрустящая корочка. Следует приготовить, особенно поклонникам сыра! Очень вкусные сырные лепешки в духовке готовятся просто, делится кулинар Виктор Угорчук.

Для теста:

100 мл теплого молока

100 мл теплой воды

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1 ст. л. сахара

4 г сухих дрожжей

Приготовление

Перемешать и отставить на 10 минут, пока не поднимется шапочка. Затем добавить 1 яйцо и 0,5 ч. ложки соли, тщательно перемешать и постепенно ввести 300 г муки. Тесто достаточно липкое, поэтому в конце ввести 4 ст. ложки масла, снова перемешать и поставить в теплое место. Через час тесто подмять и снова поставить в теплое место примерно на такое же время.

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Пока тесто подходит, приготовить начинку. На терке измельчить 450 г сыра (можно смесь сулугуни и моцареллы). Треть сыра отложить, он пойдет на присыпку. В большую часть сыра добавить белок одного яйца и 30 г растопленного масла, перемешать.

Когда тесто подошло второй раз, разделить его пополам, руками растянуть в кружок и по центру выложить половину сыра. Масса сыра должна быть равна массе теста, а то и немного больше. Затем защипнуть тесто, как на большой хинкали, повернуть швом вниз и дать 5 минут отдохнуть. Далее ладонями растянуть в лепешку, сделать по центру выемку. Взбить желток (белок использовали для сырной начинки) со столовой ложкой молока и смазать верх коржа, а затем посыпать половиной отложенного сыра. Выпекать при 200 °C 20 минут.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить сырный пирог из лаваша по быстрому и простому рецепту для «ленивых» хозяек.

Читайте также: Вкусное хачапури на завтрак от Татьяны Литвиновой: для ленивых, из лаваша, всего за 15 минут

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