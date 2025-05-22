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Шоу-бизнес

Так больно: сеть отреагировала на клип популярного певца

17:56 22 мая 2025
El Кравчук выпустил обновленную версию хита Война всегда война

Популярный певец El Кравчук (Андрей Кравчук), показавший архивное фото, выпустил обновленную версию своего хита «Война всегда война». Он был написан в конце девяностых годов самим артистом на стихи поэта Евгения Рыбчинского. На своей странице в социальной сети Андрей Кравчук пожелал, чтобы каждый в новой версии нашел свои чувства.

- Я дарю новую версию песни и новое видео вам, пусть каждый найдет у них свои чувства и ощущения, — поделился певец.

Клип на обновленную версию «Война всегда война» снял известный оператор Алексей Степанов, режиссером выступил Андрей Блинов, продюсирующий El Кравчука. На видео — крупный план артиста, поющего на черном фоне, который изредка перебивается кадрами Андрея с завязанными глазами и обнаженным торсом.

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Поклонники отреагировали на обновленную работу, были и те, кто решил, что видео по теме песни неуместно.

- Как саундтрек моей жизни, — поделились в комментариях. — Я была совсем ребенком, когда слушала «Войну» и, вот, 30 лет спустя, я уже взрослая снова слушаю «Войну».

- Стиль сквозь годы! — написали в сети.

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- Достойная, лучшая версия хита из моей юности, — отреагировали на песню. — Андрей, спасибо!

- Спасибо, так искренне и так больно, — признались в чувствах.

- Сейчас неуместно такое видео на содержание песни, — решили поклонники.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее популярные музыканты поразили новой версией старого хита.

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