Так больно: сеть отреагировала на клип популярного певца

Популярный певец El Кравчук (Андрей Кравчук), показавший архивное фото, выпустил обновленную версию своего хита «Война всегда война». Он был написан в конце девяностых годов самим артистом на стихи поэта Евгения Рыбчинского. На своей странице в социальной сети Андрей Кравчук пожелал, чтобы каждый в новой версии нашел свои чувства.

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- Я дарю новую версию песни и новое видео вам, пусть каждый найдет у них свои чувства и ощущения, — поделился певец.

Клип на обновленную версию «Война всегда война» снял известный оператор Алексей Степанов, режиссером выступил Андрей Блинов, продюсирующий El Кравчука. На видео — крупный план артиста, поющего на черном фоне, который изредка перебивается кадрами Андрея с завязанными глазами и обнаженным торсом.

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Поклонники отреагировали на обновленную работу, были и те, кто решил, что видео по теме песни неуместно.

- Как саундтрек моей жизни, — поделились в комментариях. — Я была совсем ребенком, когда слушала «Войну» и, вот, 30 лет спустя, я уже взрослая снова слушаю «Войну».

- Стиль сквозь годы! — написали в сети.

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- Достойная, лучшая версия хита из моей юности, — отреагировали на песню. — Андрей, спасибо!

- Спасибо, так искренне и так больно, — признались в чувствах.

- Сейчас неуместно такое видео на содержание песни, — решили поклонники.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее популярные музыканты поразили новой версией старого хита.

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