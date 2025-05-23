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Книга рецептов

Перец по-балкански: отличная закуска для праздничного стола

20:08 23 мая 2025
Перец по-балкански. Фото Оксаны Игнатишиной

Запеченные овощи, в частности печеный перец — это просто какая-то магия, которую можно есть и днем, и ночью с любыми добавками или без. Перец получается очень сочным. Очень вкусно к гарниру, просто с хлебушком, или на бутерброд или брускетту, делится кулинар Оксана Игнатишина.

Ингредиенты:

  • 5 шт. крупных, мясистых перцев
  • 2−3 зубчика чеснока
  • 1 острый перец (или по вкусу, или несколько щепоток сухого)
  • Петрушка или кинза
  • Растительное масло — 50 г (желательно оливковое, но используйте то, что есть)
  • Яблочный уксус или лимонный сок — 50 мл
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. сахара
  • Вода — 50 мл

Приготовление:

Перцы запечь в духовке или на гриле до черных подпалин, сложить в пакет и плотно закрутить. Когда перец размягчится и остынет — снять кожуру и вычистить семена. Руками разделить на желаемые по толщине полоски.

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Приготовить маринад из воды, растительного масла, уксуса, соли и сахара, выдавить в маринад чеснок и нарезать зелень и острый перчик.

Выложить перец в контейнер, поливая его маринадом. Хорошо встряхнуть и оставить на несколько часов мариноваться. Открыть, попробовать.

Если чего-то не хватает — добавить по вкусу — соль, сахар или кислоту. И приятного аппетита!

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Напомним рецепт маринованного острого перца по-балкански.

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