Подорожание до конца года не ожидается: названы ТОП-5 продуктов питания со стабильной ценой

В Украине постоянно растут цены на товары под влиянием многих факторов, среди которых война, погодные условия, мировые цены, инфляция, логистика и энергоносители.

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В то же время эксперты выделяют некоторые группы продуктов, где рост цен может быть менее значительным или даже возможно временное удешевление при определенных условиях, пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По данным УКАБ, подсолнечное масло в начале месяца выросло в цене на 2%. Однако в апреле объемы переработки подсолнечника в Украине выросли на 7% по сравнению с мартом, что связано с сезонным увеличением предложения сырья и умеренным ростом спроса на растительное масло.

Ожидается, что сырья будет достаточно для переработки, стабилизирующей цены в дальнейшем. Отметим, что в начале мая средняя стоимость подсолнечного масла составляла 76,7 грн за бутылку 850 мл. Это на 30% выше прошлогодней цены.



Стоимость риса ниже на 13%, чем в прошлом году. В Украине рис преимущественно импортный, потому цены зависят от глобальных рынков.

Мировые цены на рис упали до многолетнего минимума, поскольку валюта Индии, крупнейшего экспортера риса, укрепляется, а значительные индийские запасы и высокий урожай в Азии ограничивают рост цен. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое предложение риса в этом году на 27% превышает спрос, что будет способствовать стабильности цен.

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Украинский рынок молока в начале мая тоже сохраняет стабильность. Средние закупочные цены держатся почти на одном уровне уже второй месяц подряд. Колебания цен на прилавках составляют 1−6% в зависимости от вида продукции.

Объем производства молока в Украине с января по март составил 1447,3 тысяч тонн, что на 3,5% меньше чем в 2024 году. Прогнозируется, что внутренний спрос и дальше будет слабым среди населения. При этом существенного снижения цен не ожидается в ближайшее время.



В первой половине года наблюдался рост цен на яйца, но, как и прогнозировалось, после Пасхальных праздников цена на яйца начала снижаться. За последний месяц она упала на 5% до средней 72,3 грн./десяток.

Ожидается дальнейшее понижение благодаря увеличению предложения от домашних хозяйств и теплой погоде. В целом яйца могут войти в список продуктов со стабильной или даже снижающейся ценой во второй половине года.



Цены на овощи тоже начинают изменяться под влиянием роста объемов как отечественной продукции, так и импорта. Стоимость сезонных овощей, таких как огурцы, томаты, капуста, свекла, морковь и картофель, упадет в сезон созревания и будет держаться стабильной по меньшей мере до наступления холодов.

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В частности, огурцы за последний месяц упали в цене на 31%, а помидоры — на 21% в розничных закупках. Это связано с увеличением отечественного предложения по закрытой почве (теплице) и стабильным импортом. В ближайшие пару недель цены на огурцы могут просесть еще на 5−10%.

Аналитик УКАБ Максим Гопка также отмечал, что дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от погодных условий, но цены будут отличаться от прошлогодних.



В то же время Национальный банк Украины (НБУ) в своем отчете отмечает, что продовольственная инфляция в стране ускорялась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью 2024 года, что сказалось на урожайности и качестве продукции. Так, увеличение инфляции в апреле 2025 г. в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами прошлогодних неурожаев.

Однако, согласно прогнозу НБУ, летом инфляция должна вернуться на траекторию понижения и уже в конце года упасть ниже 10%.

Это станет возможным благодаря исчерпанию остаточных эффектов худших урожаев прошлого года и поступлению предложения нового урожая. Потенциал к сдерживанию продовольственной инфляции за счет импорта в этом году также больше, поскольку внутренние цены уже гораздо ближе к мировым.

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«В дальнейшем при условии, что не будет значительных шоков предложения, продовольственная инфляция вернется к относительно низким значениям (около 3%) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания и налаживанию логистики», — отмечено в инфляционном отчете НБУ за прошлый месяц.

Поэтому указанные группы товаров, скорее всего, не будут значительно дорожать и цены на них, по прогнозам, будут оставаться стабильными.

Вместе с тем за определенные коммунальные услуги украинцам, скорее всего, придется платить больше. А монополистам на рынке получать десятки миллиардов гривен прибыли.

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