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Подживите этим клубнику во время цветения: тогда точно не будете знать, куда девать ягоды
Дачники, которые только начинают выращивать клубнику, допускают много ошибок. Чтобы уже весной заложить хороший урожай ягоды, ее нужно хорошо поливать и подкармливать.
Именно при бутонизации и цветении клубника потребляет огромное количество питательных веществ из земли. Чтобы кусты родили дольше обычного, а сама ягода была большой и сладкой, необходимо вносить в почву питательные вещества, напоминает «Мастерская идей».
Во-первых, ягодам нужен калий. Он отвечает за формирование сладких и крупных ягод. Также важную роль играют микроэлементы — бор, магний и кальций, которые улучшают качество цветения и повышают устойчивость растений к стрессам.
Для подкормки в период цветения клубники подойдет питательная смесь из нескольких компонентов.
На 10 л воды потребуется 1 столовая ложка сульфата калия, 1 чайная ложка борного порошка. Борный порошок лучше предварительно развести в горячей воде, а затем добавить в 10 литровое ведро. Третий компонент — это зола. Понадобится 4 столовых ложки просеянной золы.
Перед применением необходимо тщательно размешать смесь и вносить по 1 литру под каждый кустик. Смесь следует использовать сразу после приготовления.
А о том, какие сейчас цены на клубнику и другую агропродукцию на рынке во Львове, рассказывает агроном Ярик Мазур.
Напомним, аграрий также назвал основные ошибки при выращивании винограда, которые следует исправить прямо сейчас.146
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