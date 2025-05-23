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Клуб потребителей

Подживите этим клубнику во время цветения: тогда точно не будете знать, куда девать ягоды

12:55 23 мая 2025
Клубнику во время цветения нужно подкармливать, фото из открытых источников

Дачники, которые только начинают выращивать клубнику, допускают много ошибок. Чтобы уже весной заложить хороший урожай ягоды, ее нужно хорошо поливать и подкармливать.

Именно при бутонизации и цветении клубника потребляет огромное количество питательных веществ из земли. Чтобы кусты родили дольше обычного, а сама ягода была большой и сладкой, необходимо вносить в почву питательные вещества, напоминает «Мастерская идей».

Во-первых, ягодам нужен калий. Он отвечает за формирование сладких и крупных ягод. Также важную роль играют микроэлементы — бор, магний и кальций, которые улучшают качество цветения и повышают устойчивость растений к стрессам.

Для подкормки в период цветения клубники подойдет питательная смесь из нескольких компонентов.

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На 10 л воды потребуется 1 столовая ложка сульфата калия, 1 чайная ложка борного порошка. Борный порошок лучше предварительно развести в горячей воде, а затем добавить в 10 литровое ведро. Третий компонент — это зола. Понадобится 4 столовых ложки просеянной золы.

Перед применением необходимо тщательно размешать смесь и вносить по 1 литру под каждый кустик. Смесь следует использовать сразу после приготовления.

А о том, какие сейчас цены на клубнику и другую агропродукцию на рынке во Львове, рассказывает агроном Ярик Мазур.

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Напомним, аграрий также назвал основные ошибки при выращивании винограда, которые следует исправить прямо сейчас.

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