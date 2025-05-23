«Реал» объявил об уходе главного тренера: Карло Анчелотти уже нашли замену

Мадридский «Реал», распрощавшийся с легендарным футболистом Лукой Модричем, объявил на официальном сайте об уходе с поста главного тренера итальянца Карло Анчелотти.

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Последний раз 65-летний специалист будет руководить мадридским грандом в субботу, 24 мая, когда «Реал» примет «Реал Сосьедад» в рамках 38-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится церемония чествования Анчелотти, который в нынешней Ла Лиге занял второе место, проиграл в финале Кубка Испании «Барселоне» и дошел с подопечными до четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Наш клуб хочет выразить свою благодарность и любовь одной из величайших легенд „Реала“ и мирового футбола. Карло Анчелотти возглавлял нашу команду во время одного из самых успешных периодов за 123-летнюю историю и стал тренером с наибольшим количеством трофеев в истории клуба: три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Ла Лиги, два Кубка Испании и два Суперкубка Испании. Всего 15 титулов за шесть сезонов, проведенных в нашем клубе», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Напомним, что Карло Анчелотти возглавлял «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. В июне бывший наставник «Пармы», «Ювентуса», «Милана», «Челси», «ПСЖ», «Баварии», «Наполи» и «Эвертона» возглавит самую титулованную сборную планеты — команду Бразилии.

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Как известно, в ближайший понедельник новым главным тренером «Реала» назначат бывшую легенду клуба, экс-наставника «Байера» 43-летнего Хаби Алонсо.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» под руководством Карло Анчелотти завоевал Суперкубок УЕФА.

Фото ФК «Реал»



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