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Стиль жизни

Ум не воспринимает: в сети раскритиковали выбор дизайнера (фото)

17:53 13 мая 2025
Украинский дизайнер Андре Тан

Популярный дизайнер Андре Тан, назвавший главные летние образы, поделился подборкой трендовых аксессуаров-2025. По словам Тана, летом будут популярны массивные украшения, которые дополнят любой образ. На своей странице в социальной сети он выложил рекомендации тем, кто хочет выглядеть актуально в этом сезоне.

«Лето уже совсем-совсем скоро, а аксессуары — это неотъемлемая часть лука — то, что сделает твой образ неповторимым! - написал Тан. — Нужно их прикупить или достать из ящичка:)»

Тан советует обратить внимание на браслеты, которые носят выше локтя.

«Такой браслет идеально сочетается с топами буз рукавов, — написал дизайнер. — Чокеры снова в моде, но на этот раз — чтобы быть в центре внимания. Забудьте о минимализме: украшения на шее должны быть заметны. Выбирайте украшения в морском стиле: жемчуг, ракушки и сумки-жемчужины. Массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность. Объемные металлические браслеты.

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Подписчики поблагодарили за советы, но не всем понравились новые тренды.

«А я, наверное, слишком старая… — добавили в комментариях. — Не воспринимает мой ум, что это красиво».

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«Не мое) значит, буду не модная» , — написали в ответ.

«Не хватает чего-то украинского», — отметили в сети.

Раньше «ФАКТЫ» рассказывали о главных цветах лета.

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Читайте также: «Носить украшения — искусство. Чтобы выглядеть стильно, нужно знать некоторые секреты», — эксперт по стилю Ирина Бейли

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