В пятницу, 23 мая, по итогам матчей 30-го тура в Александрии и Киеве определился клуб, который составил компанию одесскому «Черноморцу» и напрямую вылетел из украинской премьер-лиги. Им стал «Ингулец» из Петрово. Также стало известно, что в переходных матчах за право остаться в УПЛ сыграют полтавская «Ворскла» и столичный «Левый берег».

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Их соперники в стыках определятся после последнего тура в первой лиге. Пока же прямую путевку в элитный дивизион завоевал «Эпицентр» из Каменца-Подольского, который тренирует экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк.

Чемпионат Украины. 30-й тур

23 мая (пятница)

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«Ингулец» (Петрово) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Малыш, 73 — Кулач, 34). Юниорские составы — 3:4.

«Оболонь» (Киев) — «Левый берег» (Киев) — 1:0 (Груша, 49). На 83-й минуте удален Якимив («Левый берег»). Юниорские составы — 3:1.

В последнем, 30-м, туре УПЛ также сыграют: 24 мая (суббота) — «Черноморец» — «Александрия» (13:00), «Рух» — «Шахтер» (15:30), «Динамо» — «Колос» (18:00), 25 мая (воскресенье) — «Верес» — ЛНЗ (15:30), «Полесье» — «Кривбасс» (18:00), «Карпаты» — «Заря» (18:00).

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Положение команд:

1. «Динамо» — 69 очков (29 матчей);

2. «Александрия» — 66 (29);

3. «Шахтер» — 61 (29);

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4. «Полесье» — 47 (29);

5. «Карпаты» — 46 (29);

6. «Кривбасс» — 46 (29);

7. «Рух» — 37 (29);

8. «Заря» — 37 (29);

9. «Верес» — 35 (29);

10. «Колос» — 35 (29);

11. «Оболонь» — 32 (30);

12. ЛНЗ — 30 (29);

13. «Ворскла» — 27 (30);

14. «Левый берег» — 26 (30);

15. «Ингулец» — 24 (30);

16. «Черноморец» — 22 (29).

Бомбардиры: 17 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Егор Твердохлиб («Кривбасс»), Георгий Судаков («Шахтер»); 12 — Артем Бондаренко («Шахтер»); 11 — Алексей Гуцуляк («Полесье»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»), Амбросий Чачуа («Карпаты»); 8 — Петар Мичин, Филипп Будкивский (оба — «Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (оба — «Динамо»), Игорь Краснопир («Карпаты» / «Рух»); 6 — Ярослав Карабин («Рух»), Николай Шапаренко («Динамо»), Хуан Безерра, Теди Цара (оба — «Александрия»), Кевин («Шахтер»), Николай Гайдучик («Верес»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Луан («Верес»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»), Мигель Кампуш, Кирилл Ковалец (оба — «Александрия»), Очоа Батиста («Полесье»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер в финале Кубка Украины победил в серии пенальти «Динамо».

Фото УПЛ



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