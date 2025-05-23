- 20:21 Современные и безопасные условия обучения: в Каменском обновили лицей, где выросло не одно поколение горожан
- 20:08 Перец по-балкански: отличная закуска для праздничного стола
- 19:58 Продать квартиру «по дешевке» не получится: какие налоги и сборы придется заплатить государству
- 19:54 Девам — «Колесо Фортуны», Козерогам — «Маг», а Рыбам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 24 мая
- 19:52 Умер чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Лобановского
- 19:44 ВПК рф похвастался новым автоматом: что о нем известно
- 19:22 Секса не было: победительница «Холостяка» отреагировала на признание «Терена»
- 19:06 Унитаз будет всегда чистым и будет очень приятно пахнуть: блогер посоветовала средство, которое можно приготовить дома
- 18:47 Никакой ностальгии: Константин Меладзе вышел на связь с поклонниками
- 18:22 рф теряет по 400 тысяч солдат в год, однако даже это Украину не спасет: аналитики сделали неутешительный прогноз
- 18:06 Как восстановить тюль и вернуть ей белизну: «секретный совет» от блогера Марины
- 17:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
В пятницу, 23 мая, по итогам матчей 30-го тура в Александрии и Киеве определился клуб, который составил компанию одесскому «Черноморцу» и напрямую вылетел из украинской премьер-лиги. Им стал «Ингулец» из Петрово. Также стало известно, что в переходных матчах за право остаться в УПЛ сыграют полтавская «Ворскла» и столичный «Левый берег».
Их соперники в стыках определятся после последнего тура в первой лиге. Пока же прямую путевку в элитный дивизион завоевал «Эпицентр» из Каменца-Подольского, который тренирует экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк.
Чемпионат Украины. 30-й тур
23 мая (пятница)
«Ингулец» (Петрово) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Малыш, 73 — Кулач, 34). Юниорские составы — 3:4.
«Оболонь» (Киев) — «Левый берег» (Киев) — 1:0 (Груша, 49). На 83-й минуте удален Якимив («Левый берег»). Юниорские составы — 3:1.
В последнем, 30-м, туре УПЛ также сыграют: 24 мая (суббота) — «Черноморец» — «Александрия» (13:00), «Рух» — «Шахтер» (15:30), «Динамо» — «Колос» (18:00), 25 мая (воскресенье) — «Верес» — ЛНЗ (15:30), «Полесье» — «Кривбасс» (18:00), «Карпаты» — «Заря» (18:00).
Положение команд:
1. «Динамо» — 69 очков (29 матчей);
2. «Александрия» — 66 (29);
3. «Шахтер» — 61 (29);
4. «Полесье» — 47 (29);
5. «Карпаты» — 46 (29);
6. «Кривбасс» — 46 (29);
7. «Рух» — 37 (29);
8. «Заря» — 37 (29);
9. «Верес» — 35 (29);
10. «Колос» — 35 (29);
11. «Оболонь» — 32 (30);
12. ЛНЗ — 30 (29);
13. «Ворскла» — 27 (30);
14. «Левый берег» — 26 (30);
15. «Ингулец» — 24 (30);
16. «Черноморец» — 22 (29).
Бомбардиры: 17 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Егор Твердохлиб («Кривбасс»), Георгий Судаков («Шахтер»); 12 — Артем Бондаренко («Шахтер»); 11 — Алексей Гуцуляк («Полесье»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»), Амбросий Чачуа («Карпаты»); 8 — Петар Мичин, Филипп Будкивский (оба — «Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (оба — «Динамо»), Игорь Краснопир («Карпаты» / «Рух»); 6 — Ярослав Карабин («Рух»), Николай Шапаренко («Динамо»), Хуан Безерра, Теди Цара (оба — «Александрия»), Кевин («Шахтер»), Николай Гайдучик («Верес»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Луан («Верес»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»), Мигель Кампуш, Кирилл Ковалец (оба — «Александрия»), Очоа Батиста («Полесье»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер в финале Кубка Украины победил в серии пенальти «Динамо».
Фото УПЛ
Читайте нас в Facebook