Вечная война: в Европе считают, что власти Украины готовятся к многолетнему противостоянию с рф

В Украине считают, что война на истощение с россией, практически зашедшей в тупик, вероятно, продлится еще несколько лет, несмотря на усилия, к которым подталкивает Дональд Трамп, чтобы прекратить боевые действия. После безрезультатного завершения первых прямых переговоров между Киевом и москвой в Стамбуле украинские чиновники не видят никаких доказательств того, что кремль серьезно настроен на мир, пишет Guardian.

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Эти комментарии появились в то время, когда россия в ночь на 18 мая совершила самую большую за время войны атаку с использованием беспилотников. 273 дрона были направлены в основном против Киевской области, а также Днепропетровской и Донецкой областей.

«россияне не могут нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию, — сказал один высокопоставленный украинский чиновник в интервью Guardian, добавив, что без значительной помощи США эта ситуация, скорее всего, останется и потенциально ухудшится. — Без США невозможно изменить баланс. И со временем это сместит баланс в пользу россии. Мы все еще будем живы, но заплатим огромную цену».

Комментарии прозвучали на фоне недвусмысленных заявлений россиян о стремлении кремля продолжать длительную войну и выдвигать максимальные требования в обмен на мир. В частности, речь идет о выводе Украиной своих войск из пяти областей, включая территории, не оккупированные российскими войсками.

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Хотя некоторые украинские чиновники считают, что в случае предстоящих переговоров может появиться больше пространства для гибкости, в наиболее фундаментальных вопросах Украина и москва далеки как никогда.

«Есть несколько реальных вопросов, связанных с независимостью и суверенитетом, а также экономическими и связями безопасности с Западной Европой , — цитирует издание высокопоставленного чиновника. — С другой стороны, размер армии Украины будет ограничен экономическими причинами. Нейтралитет, которого требует россия — это вопрос формулировки. Но мы не можем согласиться на упразднение связей с Западом».

Есть еще один фактор против прекращения боевых действий. А именно — путин понимает, что возобновление войны после длительного перемирия будет более сложной задачей, чем продолжение нынешнего конфликта.

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Также многие в Киеве осознают, что в условиях длительной войны на истощение и со значительно меньшими ресурсами, чем у россии, Украина — без усиления поддержки со стороны США и Европы — сталкивается с долгосрочным риском.

«Война на истощение похожа на плато с перепадом в конце, — сказал украинский высокопоставленный чиновник. — Это падение — это крах линии фронта. Вы не можете сказать, когда это произойдет. Но вы должны смотреть в будущее».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», целью войны россии остается полная капитуляция Украины .

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