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Общество и люди

Вплоть до лишения прав: в Раде хотят ужесточить наказание для водителей за непропуск автомобилей с «мигалками»

15:11 24 мая 2025
В Раде хотят ужесточить наказание за непропуск автомобилей с мигалками - Фото: Патрульна полиция

В Украине хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД. На сайте Верховной Рады появился законопроект № 11111 о внесении изменений в статью 122 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Цель этого законопроекта — увеличение наказания для водителей, не уступивших дорогу автомобилям с мигалками. Для таких нарушителей предусматривается штраф в размере от 1700 до 2550 грн и лишение права на срок от шести месяцев до одного года.

Если непропуск авто с мигалкой повлек за собой или мог повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, законопроект предусматривает штраф от 3 400 до 5 100 гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Проект закона уже прошел несколько этапов рассмотрения в профильных комитетах.

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Как писали «ФАКТЫ», более половины водителей в Украине по статистике игнорируют использование ремней безопасности, нарушая тем самым требования ПДД и подвергая себя риску штрафа в размере 510 гривен. Однако даже несмотря на это, правоохранители не всегда привлекают водителей к ответственности за такое нарушение. Опытный патрульный рассказал, что помогает автолюбителям избежать наказания за непристегнутый ремень.

Иллюстративное фото со страницы Патрульной полиции

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