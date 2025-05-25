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Анджелине Джоли нужна защита от собственной охраны? Актриса удивила своим поведением в Каннах
Недавно поклонников Анджелины Джоли удивил вид Шайло — ее биологической дочери от брака с Брэдом Питтом. Но, похоже, беспокойство может вызвать и сама знаменитость.
В частности, в сети начали обсуждать странное поведение Анджелины Джоли на Каннском кинофестивале. Видео было снято во время премьеры фильма «Эддингтон» в Каннах, которую Анджелина Джоли посетила вместе с другими звездами.
На кадрах видно, как актриса находится в компании личного телохранителя, но всячески избегает общения и даже зрительного контакта с ним.
В одном из эпизодов охранник пытается что-то сказать Джоли, но она поворачивается к другому члену команды. Во втором эпизоде охранник берет букет цветов из рук актрисы, пока она общается с поклонником, это вызывает у Анджелины неоднозначную реакцию.
В комментариях поклонники Джоли начали полагать, что могло стать причиной такого поведения актрисы. Одни допустили ссору между ними, усталость Анджелины и даже навязчивость со стороны охранника: «Ей явно некомфортно», «Кажется, она боится его», «Похоже, ей нужна защита от собственной охраны».
Другие, напротив, встали на защиту мужчины: «Он просто выполняет свою работу», «Если бы были серьезные проблемы, она уже уволила бы его».
Отметим, что премьера фильма Ари Астера «Эддингтон» прошла в рамках 78 кинофестиваля в Каннах. Присутствие Анджелины Джоли стало одним из самых обсуждаемых событий: актриса не появлялась на фестивале с 2011 года. В этом году она была не только гостьей, но и выступила в качестве «крестной матери» премии Trophée Chopard, которая вручается молодым перспективным актерам.
Напомним, недавно стало известно, что Бен Аффлек влюбился в Анджелину Джоли. Актеры часто общаются, им комфортно друг с другом.
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