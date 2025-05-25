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Война в Украине является частью более широких целей путина: американская разведка
Президент россии рассматривает войну в Украине как экзистенциальную борьбу против Запада. По его мнению, эта война должна определить место россии в мире, обеспечить ему удержание у власти и сформировать его историческое наследие. Глава кремля уверен в окончательной победе россии в Украине и готов использовать военную силу минимум до 2025 года.
путин также непреклонен в своем требовании, чтобы Украине навсегда запретили вступать в НАТО. Кроме того, кремль настаивает на том, чтобы Киев вывел все свои военные силы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на оказание Западом летальной помощи Украине, россия почти наверняка желает избежать прямого конфликта с НАТО, поскольку оценивает, что не сможет выиграть военное противостояние с Альянсом.
Однако москва остается полностью способной использовать асимметричные возможности против Соединенных Штатов и союзников, включая кибер- и информационные кампании. В конце концов, россия обладает экзистенциальной угрозой благодаря своим стратегическим ядерным силам, которые могут поразить всю территорию США. Об этом говорится в отчете, подготовленном Управлением военной разведки США для Конгресса.
«Война в Украине является частью более широких целей путина по возвращению престижа и глобального влияния, которые, по его мнению, россия потеряла после распада Советского Союза в 1991 году, и осуществления контроля над бывшими советскими республиками. рф стремится иметь сильное влияние на внешнюю, внутреннюю и экономическую политику этих государств, одновременно ограничивая вмешательство иностранных государств-соперников», — отмечают аналитики.
путин стремится к победе в Украине, и его цели остаются в основном неизменными с начала войны: нейтралитет Украины и дальнейший раздел украинского государства.
россия, вероятно, продолжит свою стратегию истощения, сосредоточенную на снижении способности и воли Украины сопротивляться до 2025 года, чтобы навязать свои условия в любом будущем переговорном урегулировании.
Обычные возможности россии по сдерживанию, борьбе или военной конкуренции с НАТО, говорится в отчете, будут деградированы в течение как минимум следующих трех лет, поскольку большинство всех боеспособных российских подразделений задействованы в войне в Украине. рф сталкивается с компромиссом между модернизацией вооружения и пополнением поставок своих сил в Украину, а российская оборонная промышленность отдает приоритет обновлению своей техники.
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