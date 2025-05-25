Поскольку в Европе заканчивается оружие, в Украине — истребители, в США — терпение, а трансатлантическое единство обостряется, Владимир Зеленский, вероятно, будет вынужден согласиться на переговорное урегулирование с россией в этом году. Оно замораживает боевые действия, но не предусматривает всеобъемлющего мирного соглашения. Чем слабее обещания безопасности, тем больше уступок придется сделать Украине — нейтралитет, демилитаризация, разоружение, территория… Или рисковать возвращением к боевым действиям. Как может закончиться война, свой прогноз сделали аналитики центра геополитики JPMorganChase.

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«В лучшем случае — это вариант „Южная Корея“, — считают эксперты. — Президент Зеленский не получит ни членства в НАТО, ни полного восстановления территории Украины. Однако, если он сможет обеспечить размещение европейских сил на территории страны, подкрепленных американским обещанием помощи и разведывательной поддержки, тогда 80 процентов Украины все еще будут находиться под контролем Киева. И будут настроены на гораздо более стабильную, процветающую и более демократичную траекторию. Решение Запада использовать примерно 300 миллиардов долларов, которые он заморозил в российских суверенных активах, также даст хороший старт для восстановления Украины. Ожидайте неидеального соглашения до конца второго квартала».

Еще один вариант завершения войны — «Израиль», отмечают аналитики. Его цель — сильная, длительная военная и экономическая поддержка без значительного присутствия иностранных войск, вероятно, все еще предоставит Украине пространство для превращения в крепость, проведения военной модернизации и в конечном итоге создания собственного сдерживающего фактора.

«Но война всегда будет на ее пороге, — отмечают эксперты. — путину все еще нужно будет видеть достаточные экономические выгоды (включая снятие санкций) и более крепкие отношения с США. Не очень хороший — вариант „Грузия“. При отсутствии как иностранных войск, так и сильной военной поддержки Украина будет переживать постоянную нестабильность, замедленный рост и восстановление, уменьшение иностранной поддержки со временем и фактический срыв ее западной интеграции (то есть членства в ЕС и НАТО) с постепенным возвращением на орбиту россии».

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Худший из сценариев — это «беларусь», добавляют они. Если Соединенные Штаты покинут Украину, а Европа не сделает никаких шагов, россия будет твердо стоять на своих максималистских требованиях и будет стремиться к полной капитуляции Украины. В результате превратит страну в вассальное государство москвы.

«По такому сценарию россия фактически выиграет войну, разделит Запад и безвозвратно перевернет мировой порядок после Второй мировой войны», — констатируют специалисты центра геополитики.

Напомним, россия отказалась от переговоров в Ватикане, на которых настаивал Трамп, поскольку путин боится ехать в Италию.

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