Стало известно, почему принц Гарри стучал в чужую дверь в Лондоне

Появилось объяснение тревожного поведения принца Гарри, который несколько недель назад был замечен в Лондоне, когда стучал в дверь незнакомых людей.

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Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на очевидцев происшествия.



Напомним, камеры видеонаблюдения зафиксировали герцога Сассекского в начале месяца, когда пытался найти дом старого знакомого: он забыл адрес и, поняв свою ошибку, быстро отступил.

При этом состояние Гарри вполне понятно: инцидент произошел в тот же день, когда суд отклонил иск о восстановлении государственной охраны на время пребывания в Великобритании. В пользу этой версии говорит внешний вид принца: он находился в том же синем костюме, что и на судебном слушании.

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Разумеется, после такого шокирующего решения суд герцог Сассекский был не совсем в себе. При этом, по словам очевидцев, ничего примечательного в поведении Гарри не было.

«Он позвонил в дверь, ему сказали, что ошибся по адресу, и он сразу ушел. Ничего подозрительного. Ни наркотиков, ни нервного срыва» , — объяснил инсайдер.

Однако соседи были крайне удивлены, узнав, что к ним пришла королевская особа. Один из них отметил: «Два дома, в которые он стучал, находятся на противоположных концах улицы длиной около полукилометра. Это немного странно — казалось, он совсем не знал, в какой дом идет. Не думаю, что кто-то просто так начал бы ходить по улице и стучать в дверь — особенно если чувствуешь себя опасно».

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Напомним, сейчас принц Гарри из Меган Маркл и детьми проживает в США. Пара вместе уже семь лет. Эксперт по языку тела прокомментировала отношения принца и его жены.

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