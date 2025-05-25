- 25.05 22:27 Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
- 25.05 22:00 Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
- 25.05 21:30 Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами
- 25.05 21:00 Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства
- 25.05 20:34 Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
- 25.05 19:54 Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
- 25.05 19:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, итоговое положение команд
- 25.05 19:52 «Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться
- 25.05 19:46 Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ
- 25.05 19:07 Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
- 25.05 19:00 Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
Стало известно, почему принц Гарри стучал в чужую дверь в Лондоне
Появилось объяснение тревожного поведения принца Гарри, который несколько недель назад был замечен в Лондоне, когда стучал в дверь незнакомых людей.
Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на очевидцев происшествия.
Напомним, камеры видеонаблюдения зафиксировали герцога Сассекского в начале месяца, когда пытался найти дом старого знакомого: он забыл адрес и, поняв свою ошибку, быстро отступил.
При этом состояние Гарри вполне понятно: инцидент произошел в тот же день, когда суд отклонил иск о восстановлении государственной охраны на время пребывания в Великобритании. В пользу этой версии говорит внешний вид принца: он находился в том же синем костюме, что и на судебном слушании.
Разумеется, после такого шокирующего решения суд герцог Сассекский был не совсем в себе. При этом, по словам очевидцев, ничего примечательного в поведении Гарри не было.
«Он позвонил в дверь, ему сказали, что ошибся по адресу, и он сразу ушел. Ничего подозрительного. Ни наркотиков, ни нервного срыва» , — объяснил инсайдер.
Однако соседи были крайне удивлены, узнав, что к ним пришла королевская особа. Один из них отметил: «Два дома, в которые он стучал, находятся на противоположных концах улицы длиной около полукилометра. Это немного странно — казалось, он совсем не знал, в какой дом идет. Не думаю, что кто-то просто так начал бы ходить по улице и стучать в дверь — особенно если чувствуешь себя опасно».
Напомним, сейчас принц Гарри из Меган Маркл и детьми проживает в США. Пара вместе уже семь лет. Эксперт по языку тела прокомментировала отношения принца и его жены.211
Читайте нас в Facebook
Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая
Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая