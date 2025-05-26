Впереди могло быть столько первых звонков: в Коростышеве российская ракета убила трех детей из одной семьи

В результате вражеской атаки в ночь на 25 мая пострадал город Коростышев Житомирской области. Есть погибшие, среди них — дети из одной семьи. Все они — ученики лицея № 1 имени Густава Олизара, сообщили в учебном заведении.

ВІДЕО ДНЯ

«Сегодня в результате жестокой ночной атаки мы потеряли трех наших детей. Ученики нашего лицея — одиннадцатиклассник Роман Мартынюк, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав — больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям… У Ромы через считанные дни должен был быть выпускной — день, которого он ждал с надеждой и мечтами. А у его младших брата и сестры впереди было еще столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий, счастливых моментов детства… Но все это оборвала война. Нам больно. Всей школьной семье», — рассказали подробности об убитых детях.

Добавим, что в воскресенье во время тревоги над Украиной сбито 45 крылатых ракет, обезврежено 266 вражеских БПЛА.

Все желающие, добавили в учебном заведении, могут присоединиться к сбору средств на помощь этой семье, чтобы поддержать их в это чрезвычайно трудное время, перечислив средства на карту 4 441 111 140 139 522.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали заявление Зеленского о страшной атаке на Украину. Президент Украины сказал, что молчание Америки, молчание других в мире лишь поощряет путина.

РЕКЛАМА

496

Читайте нас в Facebook