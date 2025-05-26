Где и когда смотреть онлайн финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси»: расписание трансляций и ставки букмекеров

Вслед за финалом Лиги Европы в среду, 28 мая, на стадионе «Мейски» в польском Вроцлаве состоится решающий поединок Лиги конференций, в котором сыграют испанский «Бетис» и клуб провалившего допинг-пробу украинца Михаила Мудрика английский «Челси» (арбитр — Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины).

ВІДЕО ДНЯ

В прежние годы 6-я по итогам чемпионата Испании команда «Бетис» и 4-й клуб АПЛ «Челси» встречались друг с другом четыре раза (в 1998 и 2005 годах). Трижды успех сопутствовал лондонцам, один раз победила команда из Севильи (разница мячей — 9:3).

В предстоящем поединке букмекеры видят фаворитом лондонский клуб. К примеру, авторитетная контора William Hill ставки на победу «Бетиса» в основное время принимает с коэффициентом 4,20, на ничью — 3,40, на выигрыш бывшего клуба Андрея Шевченко — 1,80.

В прямой трансляции матч «Бетис» — «Челси» на территории Украины покажет (начало — в 22:00) медиасервис MEGOGO.

РЕКЛАМА

Лига конференций. Финал

28 мая (среда)

«Бетис» — «Челси» 22:00 MEGOGO

РЕКЛАМА

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов «ПСЖ» -«Интер» состоится в субботу, 31 мая, на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» объявил об уходе легендарного Карло Анчелотти.

73

Читайте нас в Facebook