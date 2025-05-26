Не худший вариант: что сделает Европа, если Трамп окончательно отвернется от Украины

Европейские лидеры пытаются выяснить, как обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, отходит от войны. Один из вариантов — покупать американское оружие. У Европы нет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме. Однако сегодня становится понятно, что США больше не будут поставлять его. Кроме того, Белый дом отверг призывы Европы продолжать давление на путина, чтобы заставить его согласиться на немедленное прекращение огня путем усиления санкций, пишет Bloomberg.

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Как говорится в статье, покупая оружие у США, Европа поможет Украине сдержать наступление россии и усилит давление на путина. И если европейцы смогут убедить Трампа продолжить предоставление разведывательной информации Украине, Киев, возможно, сможет удержаться.

В то же время Европейский союз рассматривает возможность отключения более чем 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения верхнего предела цены на российскую нефть и запрет газопроводов «Северный поток» как часть нового пакета санкций для давления на рф.

«Мне не совсем понятно, насколько плохо будет, если Соединенные Штаты уйдут, оставляя открытой возможность разрешить Европе или Украине покупать американское оружие и продолжать обмен разведданными с Украиной, — сказал Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир. — Это не идеальный результат. Он, безусловно, неоптимален, но это не самый плохой вариант, о котором многие из нас беспокоились».

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Поворот, в сущности, заставит Трампа выбирать между двумя конкурирующими стремлениями: его желанием избежать антагонизма с путиным и желанием принести больше денег для США за счет продажи оборонных товаров.

Эксперты говорят, что поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные бывшим президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом и что Европа будет пытаться произвести достаточно оружия, чтобы восполнить этот пробел. путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты.

Вооружение Украины оружием американского производства, как купленным, так и безвозмездно предоставленным, является единственным способом убедить путина прекратить войну, считает Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

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Государственный секретарь Марко Рубио заявил законодателям, что США призывают союзников по НАТО отправить больше батарей Patriot в Украину, но страны хотят использовать эти системы для защиты своей территории. В апреле Зеленский заявил журналистам, что его правительство хочет купить не менее 10 батарей Patriot у США и что он ждет ответа из Вашингтона.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после массированных ударов россии по Украине недовольный Трамп вспомнил о санкциях против россии и предсказал ей крах.

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