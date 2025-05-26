Пришлось пойти наперекор: Виталий Козловский озвучил, где взял деньги на покрытие долга

Популярный певец и военный Виталий Козловский, который перепел свой старый хит, впервые рассказал детали судебного дела со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Напомним, оно длилось тринадцать лет, в течение которых Виталий не имел права петь песни, которые сделали его звездой в начале карьеры. Ситуация изменилась только после уплаты Козловским долга.

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«Чтобы закрыть долг, я продал самое ценное, что у меня было — родительскую квартиру, — признался Козловский в интервью каналу „Маричка“. — Мне очень тяжело об этом говорить, потому что эта квартира для меня была такой ниточкой связи с моим отцом. Мне пришлось пойти наперекор, точнее, вопреки своим видениям жизненным… Я никогда не просил у своей семьи помощи… У меня появилась своя семья. У меня появился мой ребенок, моя жена. У меня появилось место, где я начал получать энергию. И именно благодаря семье я понял, что этот вопрос нужно решить, чтобы мне это не стоило».

Разрешение на продажу квартиры Виталий попросил у своей мамы, которая поддержала сына. Певец рассказал, что долг состоял из двух частей — исполнительное производство и деньги за возвращение старых песен. Козловский подчеркнул, что не держит обиду на своего бывшего продюсера.

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Виталий с отцом

В 2023 году Виталий стал добровольцем Национальной гвардии Украины, затем служил в Национальном президентском оркестре. А год назад Козловский был переведен в двадцать вторую отдельную механизированную бригаду.

«Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады, — рассказал музыкант. - Я так себя всегда обесценивал в своей профессии, и мне показалось, что если я возьму автомат в руки, я помогу гораздо больше. Но то количество потребностей, которое я увидел, я понял, что я могу достичь этого только своей профессией».

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Певец добавил, что верит в силу рода и помощь тех, кого уже сейчас нет.

«Я уверен, что наши родные с того света будут беречь нас всех здесь, насколько это возможно, — поделился Виталий. — Конечно, от судьбы не убежишь, но надо просить. И мне кажется, что в этом и есть высшая мера святости и этой энергии, которая не сгорает, она не сгорает, просто ее надо очень правильно направлять».

Ранее Виталий Козловский трогательно обратился к своему сыну Оскару.

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