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Книга рецептов

Лакомство, которое вас восхитит: бюджетно, просто и изысканно

22:01 26 мая 2025
Яблочное варенье

Раньше варенье варили исключительно в сезон. Но сейчас времена поменялись, и это лакомство можно готовить в любое время года. Даже из замороженных ягод и фруктов. И подавать свежесваренное варенье к особенно нежным блинчикам.

И, конечно, как говорится, не в «промышленных масштабах». А, например, к чаю.

Яблочное варенье нежное и вкусное. Готовится легко, хотя и не очень быстро. При желании можно добавить груши.

Но каждый раз, зачерпнув ложечкой варенье, вы будете счастливы. Ведь домашние лакомства, что бы там ни говорили, самые лучшие. В них все ингредиенты натуральные.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом яблочного варенья.

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Яблочное варенье

  • 1,5 кг яблок (и при желании груш)
  • 450 г сахара
  • 30 г уксуса

Очищаем яблоки и груши от кожуры, нарезаем мелким кубиком. Добавляем сахар и уксус. Ставим гнет и выдерживаем при комнатной температуре около 12 часов. Доводим до кипения и варим до загустения (примерно 1−1.5 часа). В это время готовим банки, стерилизуем.

Варенье раскладываем по банкам и оставляем открытыми до полного остывания. Потом закрываем крышками.

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Приятного аппетита!

Напомним рецепт яблочного пирога с хрустящей корочкой.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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