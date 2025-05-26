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Лакомство, которое вас восхитит: бюджетно, просто и изысканно
Раньше варенье варили исключительно в сезон. Но сейчас времена поменялись, и это лакомство можно готовить в любое время года. Даже из замороженных ягод и фруктов. И подавать свежесваренное варенье к особенно нежным блинчикам.
И, конечно, как говорится, не в «промышленных масштабах». А, например, к чаю.
Яблочное варенье нежное и вкусное. Готовится легко, хотя и не очень быстро. При желании можно добавить груши.
Но каждый раз, зачерпнув ложечкой варенье, вы будете счастливы. Ведь домашние лакомства, что бы там ни говорили, самые лучшие. В них все ингредиенты натуральные.
Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом яблочного варенья.
Яблочное варенье
- 1,5 кг яблок (и при желании груш)
- 450 г сахара
- 30 г уксуса
Очищаем яблоки и груши от кожуры, нарезаем мелким кубиком. Добавляем сахар и уксус. Ставим гнет и выдерживаем при комнатной температуре около 12 часов. Доводим до кипения и варим до загустения (примерно 1−1.5 часа). В это время готовим банки, стерилизуем.
Варенье раскладываем по банкам и оставляем открытыми до полного остывания. Потом закрываем крышками.
Приятного аппетита!
Напомним рецепт яблочного пирога с хрустящей корочкой.
Фото из альбома Эллы Ивановой166
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