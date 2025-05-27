Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал

Популярная актриса, звезда сериала «Дільничний з ДВРЗ» Полина Василина покинула известный комедийный сериал. Четвертый сезон ситкома «Ромео і Джульєтта з Черкас», где Василина играла одну из главных ролей, уже снимается без нее. Продюсеры подчеркивают, что это было совместное решение. Черкасскую Джульетту в продолжении ситкома играет другая актриса, имя которой пока не разглашается. Известно, что Василина сейчас снимается в Одессе в картине об Александре Довженко.

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Полина Василина и Константин Войтенко в ситкоме «Ромео і Джульєтта з Черкас»

Это не единственная новость четвертого сезона. В ситкоме снимается пятимесячный малыш Степан. Он играет роль самого младшего Монтенко в сериале, а его экранный папа — актер Константин Войтенко.

«Когда я взял экранного ребенка на руки, то понял, что многое забыл, — признался Константин в проекте „Ближче до зірок“ (ТЕТ). — Ты будто впервые это делаешь. Моей дочери 8 лет, а сыну от прошлого брака жены — 6, и мне уже привычней, когда ребенок взрослый. Когда я первый раз взял Степана, это как какие-то новые ощущения».

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