- 27.05 22:33 Новым главным тренером «Шахтера» назначен скандальный экс-футболист «Барселоны» с двумя судимостями
- 27.05 22:28 Цветы для подарка: выбирайте так же, как фрукты и ягоды
- 27.05 22:00 Вяленая спаржа — мечта королей: этот рецепт удивит вас легкостью в воплощении
- 27.05 21:31 Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии
- 27.05 21:02 Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения
- 27.05 20:35 Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений
- 27.05 20:08 Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
- 27.05 19:55 Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая
- 27.05 19:45 Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь
- 27.05 19:21 Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии
- 27.05 19:02 Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
- 27.05 18:56 Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
Популярная актриса, звезда сериала «Дільничний з ДВРЗ» Полина Василина покинула известный комедийный сериал. Четвертый сезон ситкома «Ромео і Джульєтта з Черкас», где Василина играла одну из главных ролей, уже снимается без нее. Продюсеры подчеркивают, что это было совместное решение. Черкасскую Джульетту в продолжении ситкома играет другая актриса, имя которой пока не разглашается. Известно, что Василина сейчас снимается в Одессе в картине об Александре Довженко.
Это не единственная новость четвертого сезона. В ситкоме снимается пятимесячный малыш Степан. Он играет роль самого младшего Монтенко в сериале, а его экранный папа — актер Константин Войтенко.
«Когда я взял экранного ребенка на руки, то понял, что многое забыл, — признался Константин в проекте „Ближче до зірок“ (ТЕТ). — Ты будто впервые это делаешь. Моей дочери 8 лет, а сыну от прошлого брака жены — 6, и мне уже привычней, когда ребенок взрослый. Когда я первый раз взял Степана, это как какие-то новые ощущения».
В эксклюзивном интервью ФАКТАМ актриса и юмористка Лера Товстолес призналась в изменениях во время большой войны.356
Читайте нас в Facebook