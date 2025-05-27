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Шикарное шоколадное печенье за копейки: Alina FooDee поразила рецептом вкусной выпечки
Популярная фудблогер Alina FooDee, у которой всегда есть простые, но очень интересные рецепты вкусной выпечки, предложила приготовить шоколадное печенье из тех продуктов, какие у каждой хозяйки есть дома.
По словам Алины, печенье получается ароматное, мягкое с хрустящей корочкой сверху.
Ингредиенты:
Мука — 150 г
Какао — 50 г
Сахар — 160 г
Ванильный сахар — 10 г
Соль — 1 щепотка
Растительное масло — 60 г
Яйцо большое — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Сахарная пудра — 50 г
Приготовление:
Смешать яйца, соль, сахар, растительное масло.
Отдельно смешать муку, какао и разрыхлитель.
К яйцам через сито добавить сухую смесь.
Все хорошо перемешать и тесто готово.
Поставить тесто в холодильник на любое время или в морозилку — на час.
После холодильника можно формировать шарики, которые затем щедро обвалять в сахарной пудре.
Шарики выкладывать на противень, который покрыть пергаментом.
Выпекать при температуре 180 градусов 15−18 минут.
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