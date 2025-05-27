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Книга рецептов

Шикарное шоколадное печенье за копейки: Alina FooDee поразила рецептом вкусной выпечки

16:56 27 мая 2025
Шоколадное печенье Alina FooDee, фото скриншот видео

Популярная фудблогер Alina FooDee, у которой всегда есть простые, но очень интересные рецепты вкусной выпечки, предложила приготовить шоколадное печенье из тех продуктов, какие у каждой хозяйки есть дома.

По словам Алины, печенье получается ароматное, мягкое с хрустящей корочкой сверху.

Ингредиенты:

Мука — 150 г
Какао — 50 г
Сахар — 160 г
Ванильный сахар — 10 г
Соль — 1 щепотка
Растительное масло — 60 г
Яйцо большое — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Сахарная пудра — 50 г

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Приготовление:

Смешать яйца, соль, сахар, растительное масло.

Отдельно смешать муку, какао и разрыхлитель.

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К яйцам через сито добавить сухую смесь.

Все хорошо перемешать и тесто готово.

Поставить тесто в холодильник на любое время или в морозилку — на час.

После холодильника можно формировать шарики, которые затем щедро обвалять в сахарной пудре.

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Шарики выкладывать на противень, который покрыть пергаментом.

Выпекать при температуре 180 градусов 15−18 минут.

Ранее мы публиковали рецепт торта «Наполеон» на минералке от Лилии Цвит .

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