41.20 / 41.76 46.90 / 47.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

«Тот самый вкус детства»: известная блогерша напомнила рецепт «Наполеона» на минералке

10:46 27 мая 2025
Торт "Наполеон", фото скриншот видео

Львовская хозяйка Лилия Цвет постоянно делится авторскими рецептами вкусной выпечки, которые нравятся нашим читателям. В этот раз Лилия предложила рецепт торта «Наполеон» на минералке, который пекли ее мама и бабушка.

«Помнишь вкус „Наполеона“ с детства? Тот, что пекла мама и бабушка на день рождения для всей семьи! И строго предупреждали: не трогать, пока гости не придут! Нежный, хрустящий, натуральный. С легким запахом ванили и домашнего молока. Его уже не купить в магазине», — пишет Лилия и уверяет, что этот торт вернет всем, кто попробует, вкус детства.

Ингредиенты (форма 28см):

Коржи:
Сливочное масло — 500 г
Мука — 700 г
Минеральная вода (холодная) — 150 мл
Желтки — 3 шт.
Уксус — 2 ст.л.

РЕКЛАМА

Крем :
Молоко — 1л.
Сахар — 250 г.
Ванильный сахар — 10 г
Кукурузный крахмал — 100 г
Сливочное масло — 400 г.

Приготовление:

Для приготовления крема нужно смешать молоко, сахар, ванильный сахар и варить на маленьком огне.

РЕКЛАМА

Далее добавить кукурузный крахмал и варить до тех пор, пока крем не станет густым. Оставить крем остывать.

Для приготовления коржей к просеянной муке натереть холодное сливочное масло и перетереть до образования крошки.

Отдельно соединить минеральную воду, уксус и желтки. Все перемешать.

Добавить смесь к крошке, перемешать.

РЕКЛАМА

Долго месить не нужно — только чтобы образовался комок теста, который затем разделить на 13 частей.

Отправьте тесто в холодильник на один час.

Каждый кусочек теста раскатать на пергаменте, на котором оно будет выпекаться.

Обрезать края, тесто проколоть вилкой, чтобы при выпекании оно не поднималось.

Выпекать 5−7 минут при температуре 180 градусов.

Для крема взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавлять заварной крем.

Каждый корж щедро смазать кремом.

Верхний корж и бока торта обсыпать крошками из обрезков.

Отправить торт в холодильник на 6−8 часов, чтобы он пропитался.

Украсить торт можно клубникой, сезон которой уже начался.

Раньше мы публиковали рецепт пирога с малиной. А любителям огурцов подойдет рецепт кисло-сладкого салата от блогера Ивана Янюка.

323

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карты Таро, фото из открытых источников

Таро-гороскоп на последнюю неделю весны: для кого сегодня-завтра откроется дверь в счастливую жизнь

Город Сумы. Инсталляция

Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь

Актер Артур Логай

Доверять нельзя никому: известные актеры неожиданно прервали все связи

Карты Таро, фото из открытых источников

Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая

Следующий материал
Новости партнеров