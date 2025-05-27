«Тот самый вкус детства»: известная блогерша напомнила рецепт «Наполеона» на минералке

Львовская хозяйка Лилия Цвет постоянно делится авторскими рецептами вкусной выпечки, которые нравятся нашим читателям. В этот раз Лилия предложила рецепт торта «Наполеон» на минералке, который пекли ее мама и бабушка.

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«Помнишь вкус „Наполеона“ с детства? Тот, что пекла мама и бабушка на день рождения для всей семьи! И строго предупреждали: не трогать, пока гости не придут! Нежный, хрустящий, натуральный. С легким запахом ванили и домашнего молока. Его уже не купить в магазине», — пишет Лилия и уверяет, что этот торт вернет всем, кто попробует, вкус детства.

Ингредиенты (форма 28см):

Коржи:

Сливочное масло — 500 г

Мука — 700 г

Минеральная вода (холодная) — 150 мл

Желтки — 3 шт.

Уксус — 2 ст.л.

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Крем :

Молоко — 1л.

Сахар — 250 г.

Ванильный сахар — 10 г

Кукурузный крахмал — 100 г

Сливочное масло — 400 г.

Приготовление:

Для приготовления крема нужно смешать молоко, сахар, ванильный сахар и варить на маленьком огне.

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Далее добавить кукурузный крахмал и варить до тех пор, пока крем не станет густым. Оставить крем остывать.

Для приготовления коржей к просеянной муке натереть холодное сливочное масло и перетереть до образования крошки.

Отдельно соединить минеральную воду, уксус и желтки. Все перемешать.

Добавить смесь к крошке, перемешать.

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Долго месить не нужно — только чтобы образовался комок теста, который затем разделить на 13 частей.

Отправьте тесто в холодильник на один час.

Каждый кусочек теста раскатать на пергаменте, на котором оно будет выпекаться.

Обрезать края, тесто проколоть вилкой, чтобы при выпекании оно не поднималось.

Выпекать 5−7 минут при температуре 180 градусов.

Для крема взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавлять заварной крем.

Каждый корж щедро смазать кремом.

Верхний корж и бока торта обсыпать крошками из обрезков.

Отправить торт в холодильник на 6−8 часов, чтобы он пропитался.

Украсить торт можно клубникой, сезон которой уже начался.

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