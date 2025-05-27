- 27.05 22:33 Новым главным тренером «Шахтера» назначен скандальный экс-футболист «Барселоны» с двумя судимостями
- 27.05 22:28 Цветы для подарка: выбирайте так же, как фрукты и ягоды
- 27.05 22:00 Вяленая спаржа — мечта королей: этот рецепт удивит вас легкостью в воплощении
- 27.05 21:31 Дженнифер Лопес могут заставить заплатить более 1 миллиона долларов за ее фотографии
- 27.05 21:02 Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения
- 27.05 20:35 Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений
- 27.05 20:08 Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
- 27.05 19:55 Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая
- 27.05 19:45 Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь
- 27.05 19:21 Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии
- 27.05 19:02 Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
- 27.05 18:56 Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
«Тот самый вкус детства»: известная блогерша напомнила рецепт «Наполеона» на минералке
Львовская хозяйка Лилия Цвет постоянно делится авторскими рецептами вкусной выпечки, которые нравятся нашим читателям. В этот раз Лилия предложила рецепт торта «Наполеон» на минералке, который пекли ее мама и бабушка.
«Помнишь вкус „Наполеона“ с детства? Тот, что пекла мама и бабушка на день рождения для всей семьи! И строго предупреждали: не трогать, пока гости не придут! Нежный, хрустящий, натуральный. С легким запахом ванили и домашнего молока. Его уже не купить в магазине», — пишет Лилия и уверяет, что этот торт вернет всем, кто попробует, вкус детства.
Ингредиенты (форма 28см):
Коржи:
Сливочное масло — 500 г
Мука — 700 г
Минеральная вода (холодная) — 150 мл
Желтки — 3 шт.
Уксус — 2 ст.л.
Крем :
Молоко — 1л.
Сахар — 250 г.
Ванильный сахар — 10 г
Кукурузный крахмал — 100 г
Сливочное масло — 400 г.
Приготовление:
Для приготовления крема нужно смешать молоко, сахар, ванильный сахар и варить на маленьком огне.
Далее добавить кукурузный крахмал и варить до тех пор, пока крем не станет густым. Оставить крем остывать.
Для приготовления коржей к просеянной муке натереть холодное сливочное масло и перетереть до образования крошки.
Отдельно соединить минеральную воду, уксус и желтки. Все перемешать.
Добавить смесь к крошке, перемешать.
Долго месить не нужно — только чтобы образовался комок теста, который затем разделить на 13 частей.
Отправьте тесто в холодильник на один час.
Каждый кусочек теста раскатать на пергаменте, на котором оно будет выпекаться.
Обрезать края, тесто проколоть вилкой, чтобы при выпекании оно не поднималось.
Выпекать 5−7 минут при температуре 180 градусов.
Для крема взбить мягкое сливочное масло, постепенно добавлять заварной крем.
Каждый корж щедро смазать кремом.
Верхний корж и бока торта обсыпать крошками из обрезков.
Отправить торт в холодильник на 6−8 часов, чтобы он пропитался.
Украсить торт можно клубникой, сезон которой уже начался.
Раньше мы публиковали рецепт пирога с малиной. А любителям огурцов подойдет рецепт кисло-сладкого салата от блогера Ивана Янюка.323
Читайте нас в Facebook