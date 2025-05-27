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Нанесла и смыла: эксперт по чистоте рассказала, как за 5 минут очистить столешницу из камня
Эксперт по чистоте Елена Матвеева, которая поделилась лайфаком, как отбелить пожелтевший пластик, посоветовала хозяйкам, чем можно почистить столешницу и раковину из натурального или искусственного камня.
Для этого не нужна дорогая химия. Зубной порошок смешать с лимонной кислотой и добавить немного воды, чтобы получилась консистенция очень густой сметаны.
Губкой натереть столешницу и раковину. А потом просто смыть чистой водой.
Если грязь застаревшая в раковине, то вместо губки нужно использовать щетку.
Средство работает шикарно, утверждает блогер.
Также для удаления налета можно использовать смесь воды и уксуса в соотношении 1:1.
Чтобы столешница долго выглядела как новая, нужно регулярно ее очищать от пыли, мусора и остатков пищи, используя мягкую ткань или губку.
Раньше мы рассказывали, как почистить ванну по дешевке и без какой-либо химии.88
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