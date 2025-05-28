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Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением

21:01 28 мая 2025
Герань

Хотя выращивание герани не особенно сложно, существует простой способ сделать так, чтобы она цвела еще обильнее. Секрет кроется в домашних удобрениях, которые можно приготовить из кухонных отходов. Благодаря им ваши цветы будут радовать соседей, а окна станут настоящим украшением. Одним из таких удобрений является… яичная скорлупа. Хотя на первый взгляд она может показаться отходами, на самом деле это настоящая сокровищница питательных веществ для растений.

Яичная скорлупа является источником кальция, калия, железа, цинка и фосфора — минералов, которые укрепляют клеточную структуру растений, защищают их от болезней и ускоряют рост.

Регулярное внесение удобрений, изготовленных из измельчённой яичной скорлупы, может сделать герань более здоровой, пышной и устойчивой к неблагоприятным условиям. Приготовить такое удобрение чрезвычайно просто.

Просто тщательно измельчите скорлупу и рассыпьте вокруг растений. Вы можете слегка присыпать ее почвой, а затем полить герань. Такую обработку нужно проводить всего один раз в течение периода цветения, чтобы растения получили необходимое количество питательных веществ, пишет Onet.

Помимо подкормки, стоит помнить несколько основных правил ухода за геранью. Эти растения лучше всего чувствуют себя на солнечных балконах или в полутени. Они неприхотливы к почве — достаточно универсального грунта для цветущих растений. При посадке соблюдайте достаточное расстояние между саженцами, поскольку герани имеют свойство разрастаться.

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Хотя герани относительно засухоустойчивы, помните о регулярном поливе. Воду следует лить непосредственно на почву, а не на листья, чтобы избежать риска грибковых заболеваний. Лучше всего поливать их утром или вечером, особенно в жаркие дни, чтобы избежать солнечных ожогов.

Напомним о важнейших правилах размножения герани летом.

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